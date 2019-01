Inflazione in rialzo? La Bce la ributta giù E così il nostro debito pubblico aumenta

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Crescita e occupazione rallentano. Ma la Bce a fine anno ha terminato il quantitative easing: nell’area dell’euro non si prevedono nuovi stimoli. Eppure l’è in calo: non è una novità. Nel 2018 è stata 1,1% in Italia, 1,7% in Europa: dai che recuperiamo! Intanto arrivano le prime ammissioni. Jean Claude Juncker: qualcosa s’è sbagliato, via, nell’Eurozona. Non dovevamo spianare la Grecia nel 2015 e non dovevamo fare l’austerità nel 2012, nei momenti più bui della crisi. Ma si è trattato di meri “errori”, episodi, scusateci, guardiamo avanti.Eh, no, miei cari, no. Da quando l’euro c’è, l’(core) è stata sistematicamente inferiore all’obiettivo. E le previsioni della Bce sono sistematicamente distorte: la Bce immagina sempre, dietro l’angolo, un’che non c’è. Ergo, distorce stabilmente la politica monetaria in senso restrittivo. Difatti ogni ...