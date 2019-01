: GB.Sala,c'è un audio prima di scomparsa - NotizieIN : GB.Sala,c'è un audio prima di scomparsa - Cyber_Feed : Ultim'ora #GB.Sala,c'è un audio prima di scomparsa - TelevideoRai101 : GB.Sala,c'è un audio prima di scomparsa -

Il calciatore argentino di origine italiana Emiliano, in un messaggioinviato ai suoi amici, aveva espresso preoccupazione per le condizioni del piccolo velivolo a bordo del quale si trovava, successivamente scomparso dai radar a circa 12 km a nord dell'isola di Guernsey, al largo della costa bretone. "Sono qui a bordo dell'aereo che sembra andare in pezzi, e vado a Cardiff", si sente nel messaggio vocale inviato su WhatsApp e attribuito a, secondo i media locali.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)