E ora Tria fa da paciere | Non vogliamo scontro con Francia e Germania

Governo : Tria - è tempo di lav ora re su crescita e di far ripartire investimenti : Bruxelles, 21 gen 20:30 - , Agenzia Nova, - E' il momento di lavorare per la crescita e di attuare tutta la manovra, facendo ripartire tutte le opere. Lo ha detto il ministro all'Economia,... , , Beb, ,

Banca Carige - Tria : "No nazionalizzazione - solo ricapitalizzazione temp ora nea" : Nessuna nazionalizzazione , ma una ricapitalizzazione 'precauzionale' e 'temporanea' per Banca Carige . Lo ha ribadito oggi il Ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso dell'audizione davanti alle

Economia : ministro Tria - crediti deteri ora ti in costante riduzione nel rispetto dei programmi europei : Mosca, 15 gen 19:28 - , Agenzia Nova, - L'andamento dei crediti non performanti , Npl, italiani va bene: si stanno riducendo costante mente. Lo ha detto il ministro dell' Economia , Giovanni Tria , nel corso di un punto stampa a Mosca, rispondendo a una domanda sull'andamento del settore bancario. Gli Npl, ha detto Tria , "si stanno riducendo continuamente secondo i ...

Tria : Ue non ha anc ora capito cosa fare a 10 anni dalla crisi : Mosca, 15 gen., askanews, - A 10 anni dalla grande crisi , l'Ue ' ancora non ha capito cosa deve fare '. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giov anni Tria al forum Gaidar di Mosca, dove ha anche parlato della moneta unica: 'L'euro ha avuto due fasi: una decade di successo e una seconda decade travagliata: la fiducia …

Brunetta a Tria : “la maggioranza è morta - il paese è in recessione!” : Renato Brunetta a Tria: “Non minimizzare il paese è in recessione, la maggioranza di governo non esiste più” «L’economia italiana è di nuovo in recessione e la colpa è (quasi) esclusivamente di questo Governo. Tecnicamente, l’Italia dovrebbe ufficialmente entrare in recessione il prossimo 31 Gennaio, quando l’Istat pubblicherà la stima preliminare del Pil relativa al quarto trimestre del 2018, che dovrebbe essere ...