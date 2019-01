Combinata nordica – Mondiali juniores Lahti | Annika Sieff non va oltre l’11° posto nel

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber sempre al comando - Mario Seidl sale al secondo posto : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica – Pittin leader del best skier trophy della Coppa del mondo : Pittin fa il miglior tempo sugli sci a Chaux-Neuve ed è sempre più best skier. Costa 21°, il salto è ancora decisivo e “consegna” il trionfo a Seidl Si può essere felici anche arrivando 24esimi a minuti di distanza dal primo. Chiedete ad Alessandro Pittin, leader del best skier trophy della Coppa del mondo di Combinata Nordica e per la seconda volta nella stagione miglior sciatore di giornata. Proprio così: nella gara che ha ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Chaux-Neuve 2019 : Mario Seidl vince il Triple davanti a Riessle e Rehrl. Samuel Costa chiude 21° : L’austriaco Mario Seidl vince il Nordic Combined Triple di Chaux-Neuve (Francia), valido per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il 26enne salisburghese ha ribaltato la situazione nella terza ed ultima Gundersen di questo evento, riuscendo a balzare al comando della classifica grazie a due salti perfetti dal trampolino e poi ha gestito il proprio vantaggio in modo impeccabile nel segmento di fondo conclusivo di 15 km. Per Seidl si tratta ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Chaux-Neuve 2019 : Seidl anticipa Rehrl dopo il salto - italiani lontani : È sempre l’Austria a dettar legge nel Triple di Chaux-Neuve, valido per la Coppa del Mondo di Combinata nordica 2019. Nella terza ed ultima giornata di gare in terra francese, quella che prevede due salti ed una prova di fondo di 15 chilometri, al comando dopo il primo segmento troviamo Mario Seidl, che anticipa il grande protagonista del week-end Franz-Josef Rehrl. L’austriaco, classe 1992, è riuscito a timbrare una prestazione ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Chaux-Neuve 2019 : bis di Franz-Josef Rehrl! Altra vittoria dell’austriaco davanti a Watabe e Riessle : A Chaux-Neuve (Francia) trionfa ancora l’austriaco Franz-Josef Rehrl, che fa così un passo importante verso il successo finale del Nordic Combined Triple, valido per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dopo la vittoria ottenuta ieri nella Gundersen di 5 km, oggi il 25enne nativo di Schladming ha saputo ripetersi anche sui 10 km. Ancora una volta Rehrl ha fatto la differenza dal trampolino, guadagnando un grande margine sui rivali, che ha ...

Combinata nordica – Franz-Josef Rehrl punta al bis a Chaux-Neuve : Costa 21° : Costa 21esimo dopo il salto a Chaux-Neuve, Pittin ha 3’44” da recuperare, Rehrl punta al bis Franz-Josef Rehrl ci prende gusto e domina ancora il segmento di salto a Chaux-Neuve, nella seconda Gundersen consecutiva. Particolarmente a suo agio sul trampolino HS118, l’austriaco comincerà i 10 km di fondo alle 15.45 con ben 45 secondi di vantaggio su Yoshito Watabe, 54 su Fabian Riessle e 1’16” su Jarl ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Chaux-Neuve 2019 : altro show di Franz-Josef Rehrl nel salto - Costa è 21mo : Altra gara, altro show di Franz-Josef Rehrl. È lui il nuovo protagonista della Coppa del Mondo di Combinata nordica. In quel di Chaux-Neuve, in terra francese, dove sta andando in scena il Triple (tre gare in tre giorni con format differenti), il 25enne austriaco è nuovamente in testa dopo la prova di salto sull’HS 118. Dopo il primo successo in carriera arrivato ieri, oggi si avvicina un altro trionfo. 117,5 metri con vento nettamente ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Chaux-Neuve 2019 : Franz-Josef Rehrl centra il primo successo nel circuito - 20° posto per Samuel Costa : L’austriaco Franz-Josef Rehrl trionfa nella prima Gundersen del Nordic Combined Triple di Chaux-Neuve (Francia), valido per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il 25enne nativo di Schladming centra così il primo successo in carriera nel circuito, in una gara in cui ha fatto la differenza con un grande salto dal trampolino HS118 e poi ha amministrato al meglio il proprio vantaggio nei 5 km di fondo. Secondo posto, a 9.4”, per il norvegese ...