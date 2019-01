Cina | clonate 5 scimmie | modificate geneticamente per essere insonni

Atroce esperimento in Cina : clonate 5 scimmie per essere insonni : La ricerca continua e dopo Zhong Zhong e Hua Hua, le prime scimmie clonate nel 2018 con la tecnica della pecora Dolly, ecco i primi cloni malati. Sono 5 scimmie insonni, ottenute in Cina riprogrammando cellule di animali geneticamente modificati con il taglia-incolla del Dna. La ricerca, pubblicata su National Science Review, permetterà di studiare malattie finora impossibili da riprodurre in laboratorio, dall’insonnia ad alcune malattie ...