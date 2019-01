Cartabianca ritarda e fa arrabbiare ancora Mannoni Poi sfora pure lui

blogo

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)Il passaggio di consegne trae Linea Notte è ormai un format a sé. Sfoghi, punzecchiature e lamentele rappresentano un rituale del martedì sera. Previsto, cercato e quasi sperato da parte dello spettatore.La storia? Sempre la stessa. Bianca Berlinguer che, Maurizioche si arrabbia. E’ successo anche in occasione dell’ultimo incontro ravvicinato, con il talk notturno del Tg3 partito quando le ventiquattro erano scoccate da più di cinque minuti. Episodio che il giornalista ha fatto come al solito notare in apertura: “Andiamo di fretta, siamo partiti un po’ in ritardo, ma proprio poco poco”. Ad aggravare il ritardo ha inoltre contribuito il lungo blocco pubblicitario inserito tra i due programmi che, in passato, era stato invece eliminato.e fa. Poilui pubblicato su ...