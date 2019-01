Calciomercato | dove eravamo rimasti? I dati di StubHub su ingaggi e calciatori più

sportfair

: Calciomercato dove eravamo rimasti? - #Calciomercato #eravamo #rimasti? - zazoomnews : Calciomercato dove eravamo rimasti? - #Calciomercato #eravamo #rimasti? - CalcioWeb : #Calciomercato, dove eravamo rimasti? -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019), il più grande marketplace di biglietti per eventi musicali e sportivi, ha raccolto diversistatistici in merito alle principali operazioni di mercato nei più importanti campionati d’Europa Nella fase calda della sessione invernale del, il più grande marketplace di biglietti per eventi musicali e sportivi, fa il punto della situazione così come l’avevamo lasciata a fine luglio, con una panoramica deieconomici relativi al mercato giocatori dei principali campionati europei. Scopriamo così che è stata la Premier League a spendere di più, ben €1.402,69 milioni, e la Bundesliga quella più prudente con soli 476,6 milioni di euro spesi nella scorsa stagione.Le leghe europee fanno sempre a gara per accaparrarsi i migliori giocatori, anche a costo di sborsare cifre astronomiche per i loro. Abbiamo tutti ancora ben presente il ...