Voragine in strada a Catanzaro | auto danneggiate | traffico in tilt

Napoli - Epifania di paura al Rione alto : la strada cede - maxi Voragine : Si apre una voragine in via Fragnito al Rione alto e la strada viene chiusa alla circolazione. Poco dopo mezzogiorno, parte della carreggiata ha ceduto, probabilmente a causa di...

Voragine Valduggia : passa la bisarca e sprofonda la strada : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Voragine Valduggia: passa la ...

Voragine alla Piana - il sindaco : «Realizzeremo strada alternativa» - Foto : Carrara - A seguito del nuovo smottamento che ha causato un abbassamento del manto stradale sulla strada di Colonnata, è stata disposta la chiusura della stessa e attivata la viabilità alternativa su ...

Voragine sulla Pontina - strada sotto sequestro : si cerca ancora un disperso : Sono in corso le ricerche del 68enne Walter Donà, imprenditore di Terracina inghiottito dalla Voragine che si è aperta sulla...

Macchina inghiottita dalla Voragine in strada. Automobilista disperso : Tragedia per il maltempo, ieri, a San Felice Circeo. Si apre una voragine sulla provinciale Pontina: un uomo disperso e due persone ferite. Walter Donà, 68 anni, imprenditore edile di Terracina, era a bordo della sua auto con un amico di 64 anni quando, all'altezza del chilometro 97, la striscia di asfalto sotto di essi precipita in un baratro profondo 8 metri. Assieme ai due piomba giù anche una donna che passava in quel momento. L'uomo alla ...

Voragine in strada a Napoli - via 40 famiglie : Circa 40 famiglie sono state sgomberate dopo l'apertura di una Voragine in strada in via Ventaglieri a Napoli , nel quartiere Montesanto. La Voragine si è aperta la scorsa notte. Sul posto sono ...

Paura a Napoli - si apre una Voragine in strada : evacuate 40 famiglie : Paura a Napoli dove una quarantina di famiglie sono state sgomberate in via precauzionale dalle proprie abitazioni dopo che una voragine si è aperta nella notte in una strada del quartiere Montesanto. Gia’ ieri, Vigili del Fuoco e Protezione civile avevano effettuato una serie di controlli poiche’ in uno dei fabbricati erano stati segnalati dei piccoli cedimenti. Al termine delle verifiche si era deciso di non evacuare gli stabili ma ...