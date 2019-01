Sondaggi | l' effetto del reddito di cittadinanza sul consenso dei 5 Stelle

Azzurri ed "effetto Cavaliere". Attesa per i nuovi Sondaggi : In Forza Italia si aspettano con ansia i primi sondaggi che registreranno l'"effetto Cavaliere" sulle prossime elezioni europee. Quelli dai quali si capirà quanto sposta la decisione di Silvio Berlusconi di rimettersi in gioco in prima persona.Ieri un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera ha alimentato tensioni e malumori, soprattutto in quella corrente interna che propone, in pratica, che Forza Italia si consegni armi e bagagli a Salvini: ...