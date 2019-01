Milan | questo record non lo batterà nessuno

Milano : materassi e cibo in sala giochi - questore revoca licenza : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Precarie condizioni di igiene e violazione delle norme di sicurezza. Questi i motivi alla base della revoca della licenza a una sala giochi di via Pellegrino Rossi, a Milano. La decisione è scaturita in seguito a un controllo effettuato dagli agenti del commissariato Co

Battisti : questore Milano - 'grande merito aver agito sotto traccia' : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - L'arresto di Cesare Battisti è stata "un'operazione complessa" e condotta con "grande professionalità e saggezza investigativa" dalla polizia di Stato con il "grande merito" di aver agito "sotto traccia e con grande riservatezza". Lo ha detto il questore di Milano, Marc

Juventus - Pjanic punge il Milan su Instagram : "Questo trofeo..." : La Juventus vince l'ottava Supercoppa italiana della sua storia e Miralem Pjanic esulta con ironia sui social network. Il centrocampista bosniaco ha infatti postato sul proprio account Instagram una ...

Battisti : pg Milano Alfonso riceve questore Cardona e Digos Milano : Milano, 16 gen. (AdnKronos) - Domani mattina, alle 10.30, il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso riceverà il questore di Milano Marcello Cardona con il dirigente della Digos Claudio Ciccimarra e con il dirigente della sezione antiterrorismo Cristina Villa per "esprimere il più vivo compia

Milan - Gattuso : 'Higuain? In questo momento va coccolato' : MilanO - Vincere la Supercoppa, magari con un gol di Higuain, potrebbe cambiare gli scenari per il Milan e per l'argentino, sempre al centro di insistenti voci di mercato per il corteggiamento del ...

**Battisti : pg Milano Alfonso ringrazia questore e Digos Milano** : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Questa mattina il procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso, ha voluto esprimere al questore di Milano Marcello Cardona il più vivo compiacimento e apprezzamento per la minuziosa azione ed attività investigativa svolta dalla Digos della questura di Milano che ha p

Genoa-Milan - la Fondazione Genoa : “chiediamo di cancellare questo scempio” : “Chiediamo di cancellare questo scempio e riesaminare la situazione ripristinando l’iniziale orario serale per consentire ad abbonati e possessori di biglietto ma anche spettatori televisivi, di poter assistere alla partita: il calcio non è un duello da disputarsi all’alba in un luogo isolato bensì è tripudio, emozioni, identità, gioia, emozioni, da vivere insieme agli altri, allo stadio”. E’ il messaggio ...

Boban : 'Fischi a Koulibaly? Vergogna del calcio e dell'umanità. Gattuso? Difficile allenare questo Milan' : ... cosa pensi su quanto accaduto a San Siro durante Inter-Napoli? "Mi dispiace tantissimo che sia accaduto in uno stadio come San Siro, la scala del calcio, con una tifoseria che ha educato il mondo ...

Morto tifosi Inter - 7 daspo dal Questore di Milano : Dopo i violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli il Questore di Milano, Marcello Cardona, ha emesso sette provvedimenti ‘daspo’ a carico di altrettanti ultras Interisti, la comunicazione è arrivata dalla Questura. Le indagini hanno per ora individuato nove responsabili ed in tre sono stati arresti, sette di loro, tutti italiani e di età compresa tra i 18 e i 48 anni, sono ...

Tifoso morto - da questore Milano 7 daspo : ANSA, - Milano, 28 DIC - In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli il questore di Milano, Marcello Cardona, ha emesso sette ...

Il questore di Milano : «Rischioso fermare Inter-Napoli - l’azienda calcio va tutelata» : “È stata una dinamica complessa” Il questore di Milano Marcello Cardona ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Intervista in cui non chiarisce granché, anzi fa dei passi indietro rispetto alla conferenza stampa. Non chiarisce se sia stato o meno un agguato. E` stato o no un agguato? «Agguato o no, e` stata una di­namica complessa solo in ap­parenza. Io lo definisco fatto demenziale. Aggredire altre persone per una ...

Calcio : Questore Milano emette 7 Daspo a ultras interisti (2) : (AdnKronos) - Sei degli assalitori raggiunti dal provvedimento, risultano gravati da numerosi precedenti penali, inoltre cinque di essi erano già stati colpiti da diversi provvedimenti Daspo emessi anche in altre province per aver preso parte ad episodi violenti anche nell’ambito di diverse discipli

Calcio : Questore Milano emette 7 Daspo a ultras interisti : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre in via Novara, il Questore di Milano nella giornata di ieri ha emesso sette provvedimenti Daspo a carico di altrettanti ultras interisti. Lo rende noto la Questura. L’attività di indagine condott

Cardona - ex arbitro ora questore Milano : ANSA, - Milano, 27 DIC - Indignato, come massima carica della polizia a Milano, ma forse anche come uomo di calcio a grandi livelli: così è apparso il questore di Milano, Marcello Cardona, quando ha ...