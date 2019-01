Cgil a Congresso Landini e Colla in corsa per la segreteria Camusso | ' Lavoratori

Si apre Congresso Cgil per nuovo leader : 12.05 A Bari prende il via il XVIII Congresso della Cgil che deciderà nei prossimi giorni il nuovo segretario generale. Dopo gli 8 anni di mandato di Susanna Camusso,il sindacato arriva a questo appuntamento spaccato con il duello tra i due candidati Maurizio Landini e Vincenzo Colla. A meno di sorprese, sembra sempre più probabile che si arrivi a liste contrapposte e alla conta per scegliere l'uomo che dovrà traghettare la Cgil in questi anni ...

Congresso Cgil 2019 : rinnovamento o conservazione? : L'ultimo tentativo della Cgil di rinnovare l'analisi della società e del mondo del lavoro risale ai convegni e ai gruppi di studio promossi nel 2005 dalla Fondazione Di Vittorio, allora guidata da ...

CONGRESSO Cgil/ La differenza tra Colla e Landini che non tutti hanno capito : arrivata la settimana del CONGRESSO della CGIL. Non tutti sembrano aver però capito la vera differenza tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla

Al via il congresso dei pensionati Cgil : una componente importante orientata a votare Colla : La partita per la successione di Susanna Camusso è aperta, nessun accordo è stato ancora raggiunto. Nella prima giornata del congresso nazionale dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil, al Lingotto di Torino, la tensione è alta. "Penso sia necessario lavorare sino all'ultimo minuto per ricercare una soluzione unitaria. È il compito primario di un gruppo dirigente e di chi lo ha guidato sino adesso", afferma ...

Toninelli assente al congresso Cgil - sostituito con una sagoma di cartone : L'episodio avvenuto a Napoli. Il video è finito sul web e l'ironia dei social non si è fatta attendere

