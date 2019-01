Caritas - la solidarietà viaggia sullo smartphone : l'esperimento per donare un pasto ai bisognosi con un'app : Ideata da due fratelli di Monopoli, Giandonato e Pierluca Salvia, è già disponbile sugli app store. Si possono donare da 20 centesimi a 10 euro, i soldi vengono destinati alle Caritas diocesane e poi "girati" sulle card distribuite ai bisognosi individuati. Poi i soldi saranno...

Caritas e Maiorana : pranzo stellato all’insegna della solidarietà : Caritas e Maiorana: pranzo stellato all’insegna della solidarietà. Cinque noti chef hanno preparato il menù per gli ospiti della Cittadella della Carità Santa Giacinta di Roma. Cinque tra i più noti e prestigiosi chef di Roma si sono riuniti per un evento all’insegna della carità, presso la Cittadella della Carità “Santa Giacinta”, sede di una delle mense della Caritas. Alla conferenza stampa per presentare l’iniziativa hanno partecipato il ...