RIP Machinima | la compagnia cancella tutti i suoi video su YouTube

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il popolare canale, particolarmente noto in ambito gaming soprattutto per la serie di canali che pubblicavano sotto l'egida delladi Los Angeles, ha chiuso i battenti. O meglio, ha reso privato il proprio archivio, mettendo così una pietra tombale sul suo abbondante decennio di attività.Ne danno notizia i colleghi di Eurogamer.net, i quali riferiscono che non una singola riga di commento è ancora apparsa sulle pagine social di. Al momento si sono pronunciati solo quanti hanno lavorato all'interno della: "Mi spiace vedere che il catalogose n'è andato.era un posto speciale, pieno di persone fantastiche. Sono felice di averne fatto parte", ha twittato tra gli altri Matt Dennevik, suggellando il cinguettio con l'hashtag #RIPL'azienda fu fondata agli inizi del nuovo millennio, e nel 2016 venne acquisita ...