Fedez spiazza tutti in un' intervista | ' Ho paura di morire | timore d' impazzire'

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il famoso rappersi è lasciato andare nel corso di una lunga ed intensacon il settimanale "Vanity Fair", la quale sarà in edicola a partire dal prossimo mercoledì. Il marito di Chiara Ferragni ha messo a nudo le sue paure più grandi e il suo profondo amore e la devozione nei confronti della sua amata Chiara. Il ragazzo hatoquando ha rivelato di soffrire di ipocondria e per aver detto "Hodi".parla dei suoi malesseri: ladi, l'ipocondria e gli attacchi di panico Difficilmentelascia emergere il suo lato più fragile e intimo. Solitamente è abituato a mostrare al pubblico la sua maschera, quella che indossa per farsi strada nella difficile giungla che è la vita. Nel corso dell'rilasciata al settimanale "Vanity Fair", però, il rapper ha voluto rompere i suoi schemi e mettere a nudo tutta la sua ...