calcioweb.eu

: Calciatore operato d'urgenza dopo un terribile scontro in campo [NOME e DETTAGLI] - CalcioWeb : Calciatore operato d'urgenza dopo un terribile scontro in campo [NOME e DETTAGLI] - MasputPutzu : Calciatore del #CalcioDerthona di 18 anni operato d’urgenza dopo lo scontro sul campo nella partita con l'Olmo… - MasputPutzu : Calciatore di 18 anni operato d’urgenza dopo lo scontro sul campo -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Ultime ore di ansia per le condizioni del difensore Matteo Rabuffi,di 18 anni del Derthona che in occasione della partita contro Olmo ha rimediato un colpo di testa involontario. “È stato subito portato in pronto soccorso e durante il percorso la situazione ha iniziato a peggiorare”, le parole di Marco Marramao, team manager della società. “Dalla tac fatta presso l’ospedale di Tortona è risultata una frattura interna con ematoma e quindi è stato trasportato ed’emergenza presso l’ospedale di Alessandria in codice rosso”.Poi la buona notizia: “Il ragazzo ha subito un delicato intervento ieri sera presso l’ospedale di Alessandria. L’intervento è riuscito ottimamente, tanto che oggi Matteo si è svegliato e ha mandato un saluto personale a tutta la squadra.Il Calcio Derthona e la famiglia Rabuffi vogliono ...