Addio ad Armin Loacker | il re altoatesino dei wafer al cioccolato

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il settore dolciario italiano è in lutto per la scomparsa di, fautore del successo - insieme con la sorella Christine – dell'omonima azienda di famiglia, oggi conosciuta in tutto il mondo, con un volume d'affari complessivo di 330 milioni di euro all'anno. Fondata dal padre Alfons nel 1925 come pasticceria in quel di Bolzano, specializzata in ottimi biscotti, laincominciò la propria espansione sul mercato nazionale proprio grazie all'ambizione e alle strategie proposte danegli anni '50.Una diffusione che vent'anni dopo, quando il padre morì e i figlie Christine ereditarono le redini dell'azienda, riuscì addirittura a superare i confini nazionali, portando i celebri biscottiripieni di creme e cacao al successo globale. Oggi lo stabilimento di Auna di Sotto, inaugurato nel 1974 nel comune di Renon, sempre in provincia di ...