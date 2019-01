Acerbi non andava espulso E a Firenze Di Bello va in tilt

Lazio - Inzaghi : "L'espulsione di Acerbi non c'era. Milinkovic sostituito pensando alla Juve" : Mastica amaro Simone Inzaghi dopo la sconfitta della sua Lazio al San Paolo con il Napoli. Il tecnico biancoceleste ha così analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Il Napoli ha fatto meglio di noi e ha meritato di vincere, ma devo dire una cosa. Callejon che si ferma e cerca l'avversario è stato più furbo di noi. Non so se era fallo, ma sicuramente l'...

Napoli-Lazio - la rabbia di Inzaghi : “l’espulsione di Acerbi non c’era. Milinkovic fuori? Ho pensato alla Juve” : L’allenatore della Lazio ha analizzato la sconfitta subita al San Paolo, recriminando per alcune discutibili decisioni arbitrali rabbia e delusione, per un risultato che poteva anche essere diverso. La Lazio si lecca le ferite dopo il ko con il Napoli, arrivato con il punteggio di 2-1. Cafaro/LaPresse Simone Inzaghi accetta il verdetto del campo, ma si lamenta con il direttore di gara per l’espulsione di Acerbi: “il ...

Cori razzisti - Acerbi : “è fastidioso ma non si possono fermare tutte le partite” : “Non va assolutamente bene che ci siano Cori razzisti negli stadi, è fastidioso veramente, però ci saranno sempre quei 100 ignoranti che faranno buuh ed è difficile anche fermarli quindi non si possono fermare tutte le partite ogni volta che si sentono”. Sono le dichiarazioni del difensore della Lazio, Francesco Acerbi dopo gli ultimi episodi di razzismo che hanno coinvolto il calcio italiano: “Bisogna fare qualcosa di ...

Lazio - tutto pronto per la ripresa. Acerbi : 'Non vedo l'ora'. Durmisi : 'Gioco da due anni con un infortunio' : Non vede l'ora di tornare a fare sul serio, Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è pronto per il raduno di domani nel centro sportivo di Formello: 'Vacanze finite! Da domani si torna con la ...