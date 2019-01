Morto l’uomo più vecchio del mondo - aveva 113 anni : ancora in vita la donna più vecchia - con i suoi 116 anni : E’ Morto in Giappone Masazo Nonaka, che con i suoi 113 anni d’età era considerato l’uomo più vecchio del mondo: l’anziano, che ormai viveva su una sedia a rotelle, amava assistere ai combattimento di sumo in tv, leggeva i giornali tutti i giorni e faceva il bagno una volta a settimana in una vasca di acque termali. Masazo è Morto nel sonno. “Siamo addolorati per la perdita di questa grande figura: ieri stava come ...

Cosa sappiamo dell’uomo Morto durante un fermo di polizia a Empoli : Arafette Arfaoui, 32 anni, era sospettato di aver usato una banconota da 20 euro falsa: è morto mentre era ammanettato e coi piedi legati

Empoli - aveva i piedi legati ed era ammanettato l'uomo Morto nel corso del fermo di polizia : La procura apre un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. L'intervento della volante in un money transfer per un giovane di 32 anni che voleva pagare con una banconota falsa e dava in escandescenze

Luca Cardillo - folla ai funerali al Duomo di Giarre : “È Morto solo il suo corpo” : Si sono svolti nel Duomo di Giarre, in provincia di Catania, i funerali di Luca Cardillo, il 24enne sconfitto da un tumore maligno alla gamba la cui storia aveva commosso tutta l'Italia. Don Nino Russo durante l'omelia: "Col suo sorriso ha coinvolto tutti, anche i personaggi dello spettacolo. Non era per niente rassegnato e voleva realizzare i suoi sogni"Continua a leggere

Uomo Morto trovato in un campo a Rugareto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Uomo morto trovato in un campo a ...

Trattore si ribalta nel Torinese : Morto l’uomo alla guida : Un uomo di 60 anni, Pietro Salvatore Nonnis, è morto oggi pomeriggio in Regione case Valtorta tra Rivara e Pratiglione. L’uomo era alla guida di un Trattore che in una zona boschiva, dopo alcune curve, si è ribaltato. L’uomo è stato schiacciato dal mezzo agricolo ed e’ morto sul colpo. Miracolosamente illeso un uomo che era con lui sullo stesso mezzo. La dinamica e’ al vaglio dei carabinieri di Cuorgné. L'articolo ...

VD : incendio in appartamento a Oron - Morto un uomo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Uomo trovato Morto a San Leone - due indagati per omicidio colposo : Maltempo, si annuncia il ritorno dell'ondata di gelo 3 'Sì, li ho uccisi io insieme ai miei cognati': 3 arresti, uno anche a Cammarata 4 'Allaccio idrico abusivo', nei guai una coppia di agrigentini E'...

Roma - Morto l’uomo ferito in un agguato alla Magliana : E' morto l'uomo ferito in un agguato alla Magliana a Roma. Il 34enne, era stato colpito alla testa da alcuni colpi d'arma da fuoco questa mattina davanti all'asilo nido 'Mais e Girasole' alla Magliana, portato in ospedale in condizioni gravissime, è stato operato, ma non ce l'ha fatta. Nell'agguato era rimasta ferita anche la compagna, ma non in modo grave.

Roma - Morto l'uomo ferito in agguato : 20.05 E' morto il 34enne pregiudicato ferito questa mattina a colpi di pistola da un sicario in moto, davanti a un asilo alla Magliana a Roma, dove aveva appena accompagnato il figlio. Lo si apprende da fonti di polizia. L' uomo colpito alla testa era stato trasportato all'ospedale San Camillo in gravissime condizioni con ferite alla testa e dove era stato sottoposto a intervento chirurgico per bloccare l'emorragia.

Aids - è Morto l'immunologo Fernando Aiuti. Giulia Grillo : 'La scienza piange un grande uomo' - : Sulla vicenda, la Procura ha aperto un fascicolo per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi anche quella del suicidio.

Vicenza - giallo sulla multa per eccesso di velocità : la prende un uomo Morto qualche ora prima : L’autovelox intercetta un’auto che viaggia a velocità eccessiva a Vicenza e qualche settimana dopo qualcuno dichiara che al volante c’era il proprietario dell’auto, un pensionato veneziano, a cui dover togliere dunque i punti dalla patente. Ma non era possibile dato che al momento dell’infrazione lui era già morto da qualche ora.Continua a leggere

Cerca di ipnotizzare elefante : Morto addestratore/ Video - uomo caricato e calpestato dal pachiderma : Cerca di ipnotizzare elefante: morto addestratore. Video Sri Lanka, uomo caricato e calpestato dal pachiderma, ecco le immagini choc.