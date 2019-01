Migranti | in un video l’arrivo della nave Sea Watch sul luogo del naufragio La ricerca

ilfattoquotidiano

: #Matera2019, #migranti sfilano con le coperte termiche per ricordare i morti in mare #openfuture… - repubblica : #Matera2019, #migranti sfilano con le coperte termiche per ricordare i morti in mare #openfuture… - SkyTG24 : #UltimOra #Migranti, naufragio in #Libia, secondo l'Oim 117 morti e 3 soli superstiti. Provenivano da #Nigeria,… - FiorellaMannoia : Ma che cosa averebbe detto di così terribile? Mi sembra una considerazione di buon senso. Io non l’ho capito. Giudi… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) L’inviatotrasmissione Rai Cartabianca Giuseppe Borrelli, a bordoong tedesca Sea3, ha filmato e documentato l’arrivo dei soccorritori suldelal largo di Tripoli, dove sono morti 120. Gli operatori trovano solo alcune zattere gonfiabili lanciate dall’elicotteroMarina Militare italiana (che ha salvato gli unici tre superstiti), urlano per capire se qualcuno è ancora vivo ma non si sentono voci. “C’è qualcuno? Non c’è nessuno…”L'articolo, in unl’arrivoSeasuldel. Ladei soccorritori: “C’è qualcuno?” proviene da Il Fatto Quotidiano.