Astronomia : supernova “estrema” e lampo di raggi gamma - l’uscita di scena delle stelle over-size : Un’uscita di scena fuori misura in sintonia con la stazza extra large che l’aveva caratterizzata nella sua esistenza millenaria: è il finale capitato ad una stella più massiccia del Sole di oltre 25 volte, che ha dato luogo a fenomeni di particolare interesse per la comunità scientifica, impegnata ad aggiungere nuovi tasselli alle fasi conclusive della vita stellare. L’oggetto celeste over-size non solo ha prodotto un genere più potente di ...

Astronomia a raggi gamma : inaugurato il prototipo di telescopio pSCT : È stato inaugurato poche ore fa, all’Osservatorio Whipple ad Amado in Arizona, pSCT. Si tratta di un prototipo di telescopio per l’Astronomia a raggi gamma. pSCT inizierà a prendere dati nei prossimi mesi per fornire indicazioni per la costruzione dei telescopi di media grandezza che faranno parte del Cherenkov Telescope Array (Cta), l’osservatorio diffuso per fotoni gamma di prossima generazione, cui l’Italia partecipa con l’Infn e con l’Inaf, ...

Astronomia a raggi gamma - inaugurato prototipo telescopio pSCT : Roma, 18 gen., askanews, - È stato inaugurato poche ore fa, all'Osservatorio Whipple ad Amado in Arizona, pSCT, un prototipo di telescopio per l'Astronomia a raggi gamma. pSCT inizierà a prendere dati ...