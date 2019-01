Allegri | Juve eviti rischio adagiarsi

Juventus - Allegri : 'Evitiamo il rischio di adagiarsi. Giocano Perin e Rugani' : TORINO - Max Allegri ha fretta di ricominciare, si presenta con una manciata di minuti di anticipo in sala conferenze, pronto a un nuovo inizio. 'Diciamo che è come fosse la prima dopo la sosta: il ...

Allegri stuzzica la Juve : "Ora non adagiamoci" : Massimiliano Allegri, la sua Juve è già ripartita con il successo in Coppa Italia e la conquista della Supercoppa. Come affronta la prima di campionato dopo la sosta? 'Con serietà e ci vorrà rispetto ...

Mercato Juve - le parole di Allegri - : Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Chievo che segna la ripresa del campionato. Sul Mercato di gennaio della Juventus, l'allenatore toscano ...

Juve - Allegri : "Ora ammazziamo le partite - gli avversari vanno uccisi" : Massimiliano Allegri ha ancora fame e vuole essere spietato: "Ora dobbiamo imparare a chiudere le partite: quando gli avversari stanno per morire noi dobbiamo ucciderli. Non dobbiamo dargli ...

Juventus - Allegri : "Comincia un nuovo campionato. Domani qualche cambio" : La prima conferenza stampa del girone di ritorno comincia quattro minuti prima delle 15. "Siamo in anticipo?", chiede Massimiliano Allegri ai giornalisti che s'affrettano a entrare in sala. L'umore è ...

Juventus - Allegri con la guardia alta : 'Rispetto per il Chievo : è una squadra viva' : TORINO - Comincia il girone di ritorno per la Juventus , impegnata domani sera contro il Chievo allo Stadium . Massimiliano Allegri fa il punto: 'È la prima partita per la ripresa del campionato e ...

Juventus-Chievo - Allegri : 'Riprendiamo seriamente il campionato' : LIVE 15:23 20 gen A che punto è la crescita di Dybala? E' un giocatore che ha sempre le sue occasioni, sempre. Magari ora l'azione si conclude in modo più veloce, ma Paulo per noi è importante, ha ...

Juventus-Chievo - la conferenza di Allegri LIVE : LIVE 14:51 20 gen Il Chievo è ultimo in classifica con 8 punti, con una penalizzazione di 3,, insieme al Frosinone è la squadra che ha vinto di meno in Serie A, soltanto un successo in 19 gare, 14:49 ...

Calciomercato Juventus - Allegri potrebbe lasciare la guida al posto di Zidane (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto scrive il noto quotidiano iberico "Don Balon", infatti, Massimiliano Allegri potrebbe chiudere la sua avventura alla Juventus al termine della stagione. Il suo posto potrebbe essere preso da Zinedine Zidane, uomo indissolubilmente legato al club bianconero, con il quale è diventato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Secondo ...

Allegri 'strizza' la Juve - D.Costa è ok : ANSA, - TORINO, 18 GEN - Dal caldo di Gedda al freddo umido della Continassa. La Juventus reduce dal successo della Supercoppa si ri-ambienta nel clima italiano, dopo il giorno di riposo concesso da ...

Allegri 'strizza' la Juve - D.Costa è ok : ANSA, - TORINO, 18 GEN - Dal caldo di Gedda al freddo umido della Continassa. La Juventus reduce dal successo della Supercoppa si ri-ambienta nel clima italiano, dopo il giorno di riposo concesso da ...

Allegri valore aggiunto della Juventus - ma il suo futuro è un rebus : Uno dei punti di forza della Juventus è Massimiliano Allegri. Arrivato a Torino nel luglio 2014, dopo l'improvviso abbandono di Antonio Conte, ha saputo conquistare a suon di trofei il pianeta bianconero, che in principio era molto scettico sulle sue capacità. Oggi il tecnico livornese vanta un palmares che mira a superare quelli di altri mostri sacri della panchina zebrata del calibro di Trapattoni e Lippi. Il palmares Il suo modus operandi è ...

Juve - per Allegri è un 10 d'autore. Ora la Champions per la lode : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA OGGI Dallla nostra inviata a Gedda, Arabia Saudita, Alessandra Bocci

Juventus-Chievo probabili formazioni : Allegri perde Pjanic e Douglas Costa : JUVENTUS CHIEVO probabili formazioni – La Juventus è rientrata all’alba di oggi a Torino, dopo aver vinto a Gedda contro il Milan la sua ottava Supercoppa Italiana. Per i calciatori un giorno di riposo, hanno invece svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per un crampo ai polpacci, Pjanic […] L'articolo Juventus-Chievo probabili formazioni: Allegri perde Pjanic e Douglas Costa proviene ...