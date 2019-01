Spotify nel 2019 dovrebbe lanciare un player musicale da auto

Spotify : superati i 200 milioni di utenti attivi nel mondo : Streaming musicale. La piattaforma streaming musicale Spotify ha annunciato di aver superato i 200 milioni di utenti attivi nel mondo, anche se più della metà, 113 milioni, utilizzano ancora la sottoscrizione gratuita sostenuta dalle pubblicità. Il celebre servizio di streaming punta per il 2019 su una tendenza in continua ...

Per la prima volta nella storia la top 3 degli artisti più ascoltati su Spotify è formata solo da donne : Who run the world? Girls!

Ospitate - Spotify - provocazioni. Nella fabbrica della musica trap : Se il rap italiano domina le classifiche, il merito è anche della trap, una nouvelle vague che ha travolto il mercato discografico. È un mix di rap ed elettronica caratterizzato da melodie ripetitive e ipnotiche. Trap, letteralmente, significa trappola, ed è un termine coniato nei sobborghi di Atlanta per indicare le «trap house», appartamenti in c...

Pubblicata la classifica dei gruppi hard rock e metal più ascoltati nel 2018 su Spotify : Quanta musica rock e metal viene ascoltata su Spotify? A questo ha lavorato il sito Theprp.com, che ha classificato i dati sul traffico streaming della piattaforma musicale per l'intero anno 2018, ordinandoli per generi musicali. Dopo la classifica dei 5 artisti più ascoltati nel nostro paese, ecco un'altra curiosa statistica, che però ha come fonte non i numeri ufficiali forniti da Spotify, ma i dati statistici forniti dalle band stesse. La ...

La musica nel 2018 : i gruppi metal e hard rock più ascoltati su Spotify : ... ha fatto registrare buoni numeri nel corso degli ultimi dodici mesi su una delle piattaforme musicali più frequentate al mondo, Spotify. Il sito Theprp.com ha lavorato sui dati grezzi riferiti ...

Sfera Ebbasta è l'artista più ascoltato su Spotify in Italia nel 2018. Ecco tutte le classifiche! : Insieme a lui anche Salmo, Gué Pequeno, Gemitaiz e tanti altri!

Nell’era dello streaming l’hip hop non ha rivali - i rapper sono i più ascoltati su Spotify nel 2018 : Quasi otto miliardi di stream nel 2018, per l’esattezza ben 7,9. Numeri da capogiro che fanno di Drake l’artista più ascoltato al mondo su Spotify. Ed Sheeran, che l’anno scorso era primo, scivola fino - e riscrivo fino - al numero cinque. Insomma, la musica è cambiata. Le classifiche del colosso dello streaming evidenziano che l’hip hop ormai ...

Drake e Ariana Grande sono gli artisti più ascoltati al mondo su Spotify nel 2018 : Dai un'occhiata alle varie top 5! artisti uomini più ascoltati al mondo Drake Post Malone XxxTentacion J Balvin Ed Sheeran Artiste donne più ascoltate al mondo Ariana Grande Dua Lipa Cardi B Taylor ...