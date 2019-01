Sfonda guardrail e resta appeso nel vuoto

Macerata - tir Sfonda guardrail della statale e rimane in bilico sul viadotto : Il mezzo pesante ha sbandato a causa della neve e del ghiaccio sull'asfalto e ha sfondato il guardrail rimanendo con la motrice in bilico nel vuoto su una cavalcavia a circa cinquanta metri di altezza. Il camionista è riuscito scendere. L'incidente ha coinvolto anche un'altra vettura ma fortunatamente non si sono registrati feriti.Continua a leggere