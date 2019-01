Morto durante fermo a Empoli | Matteo Salvini | “Dovevano offrirgli cappuccio e brioche?”

Morto durante fermo di polizia - Salvini : «Dovevano offrire cappuccio e brioches?» : «Se i poliziotti non possono mettere le manette ditemi voi che dovrebbero fare?». Se lo chiede il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , in una diretta Facebook, riferendosi alla...

Tunisino Morto durante il fermo - Salvini : 'Gli agenti dovevano offrire cappuccio e brioche?' - Il dolore e la rabbia delle famiglie Uva - ... : "Se i poliziotti non possono usare le manette per fermare un violento ditemi voi cosa dovrebbero fare? Rispondere con cappuccio e brioche? ". Così Matteo Salvini torna sul caso del Tunisino morto ...

Morto durante fermo di polizia - Salvini : «Non possono rispondere con cappuccio e brioches» : «Se i poliziotti non possono mettere le manette ditemi voi che dovrebbero fare?». Se lo chiede il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , in una diretta Facebook, riferendosi alla...

Morto durante fermo di polizia - scoppia la polemica : Divampa la polemica dopo la morte del 32enne tunisino avvenuta a Empoli, Firenze, durante un fermo di polizia . "Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a ...

Morto durante un fermo a Empoli - Ilaria Cucchi : "So già come va a finire" : La sorella di Stefano Cucchi è intervenuta sul caso della morte dell'uomo di 32 anni avvenuta durante un controllo di polizia. Il direttore dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali Manconi: "Ci siano indagini accurate"

Morto durante un fermo - Ilaria Cucchi : "So già come va a finire" : "Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a finire. La quarta sezione della Cassazione dirà che non c'è nessun colpevole". Lo dice all'Adnkronos Ilaria Cucchi, ...