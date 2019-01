Messico | incendio in un oleodotto | almeno 20 morti e numerosi feriti

Esplosione e incendio in oleodotto in Messico : almeno 20 morti : Un Esplosione ed un enorme incendio si sono registrati in Messico, in un oleodotto: almeno 20 persone sono morte e 71 sono rimaste ferite, secondo quanto confermato dal governatore dello Stato di Hidalgo, Omar Fayad. L’Esplosione sarebbe avvenuta a causa della perforazione illegale della conduttura, dalla quale in molti tentavano di approvvigionarsi abusivamente con dei secchi. L’enorme incendio è divampato in una piccola città a ...