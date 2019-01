L' Esecutivo dice no a manovra correttiva nel prossimo Def di aprile

tg.la7

: RT @Deiana_Luca9: Poi ci spiegheranno con quale titolo Mattarella parla con la Merkel e dice le cose che ha esposto oggi come se fosse lui… - Keroppo : RT @Deiana_Luca9: Poi ci spiegheranno con quale titolo Mattarella parla con la Merkel e dice le cose che ha esposto oggi come se fosse lui… - Ezio592702 : RT @Deiana_Luca9: Poi ci spiegheranno con quale titolo Mattarella parla con la Merkel e dice le cose che ha esposto oggi come se fosse lui… - deeplyfree3 : RT @Deiana_Luca9: Poi ci spiegheranno con quale titolo Mattarella parla con la Merkel e dice le cose che ha esposto oggi come se fosse lui… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Di fronte alle previsioni di una crescita nettamente inferiore alle attese, per ora Salvini e Di Maio fanno muro, non ci sono margini per manovre correttive prima delle elezioni -