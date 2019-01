La Polonia dice addio a sindaco di Danzica | oggi i funerali

Orban benedice Salvini in Polonia : "Grandi speranze per l'Europa" : Viktor Orban benedice l'asse Roma-Varsavia sancito ieri dal viaggio di Matteo Salvini in Polonia."L'asse Varsavia-Roma è un grande sviluppo", cui "sono legate grandi speranze". Si è espresso così il primo ministro ungherese in conferenza stampa a Budapest. A riportarlo su Twitter, il portavoce del leader ungherese, Zoltan Kovacs: "Vorrei che in Europa ci fosse una forza politica che stia alla destra del Ppe, un asse Roma-Varsavia, capace di ...