Boschi-Di Battista duro botta e risposta | lei | ' Aspetto la tua dichiarazione dei redditi'

Reddito - scontro social tra Boschi e Di Battista : ‘Io radical chic? Resto contraria’. Lui : ‘Vallo a dire alle cene da 6mila euro’ : “L’atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica”. Così Alessandro Di Battista nel pomeriggio di venerdì aveva commentato il tweet di Maria Elena Boschi in cui evocava il successo de Lo Stato sociale “Una vita in vacanza” per criticare il Reddito di cittadinanza. Un manifesto del referendum contro i poveri che le opposizioni, capitanate proprio da alcuni esponenti del Pd, voglio già lanciare per ...

Di Battista attacca Boschi dopo il tweet su "Una vita in vacanza" : "Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza da oggi cambia lo Stato Sociale. La colonna sonora infatti diventa 'Una vita in vacanza'". L'ironia, su Twitter, di Maria Elena Boschi, scatena la replica di Alessandro Di Battista, via Facebook. "L'atteggiamento radicalchic rappresenta la loro morte politica. Partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e scrivono queste stupidaggini trattando le persone che vivono in povertà come semplici ...

Di Battista reagisce sulla Boschi : "Radical chic - gli italiani vi odiano" : Alessandro Di Battista contro Maria Elena Boschi. È il post su Twitter dell'ex ministra sul reddito di cittadinanza a scatenare la reazione social dell'esponente dei 5 stelle. "La colonna sonora diventa Una vita in vacanza" scriveva ieri sera la deputata dem, parlando dello nuovo stato sociale di cui ha parlato Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi."L'atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica" è la ...

Di Battista : "Perché Salvini a cena con Boschi & Co.?" : Questa sera Matteo Salvini prenderà parte ad una cena organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria', che ha come mission quello di proporre e sostenere una "giustizia giusta", partendo dalla consapevolezza che in Italia non esisterebbe un sistema giudiziario equo ed imparziale. A questa cena parteciperanno 250 ospiti, tra i quali una nutrita schiera di magistrati - compresi cinque procuratori capo - oltre ad avvocati, professionisti, ...

Alessandro Di Battista e l’appello a Salvini : “Torna in te - stai lontano da Boschi e ancien régime” : Alessandro Di Battista si rivolge a Matteo Salvini e gli chiede: "Che ci vai a fare a una cena da ancien régime insieme alle Boschi, ai Letta, ai Lotti e ai Carrai? Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano”. E conclude: "Salvini queste sono serate da Malagò, torna in te!”.Continua a leggere

Cena sulla giustizia - Di Battista contro Salvini : “Roba da ancien regime con cena da 6mila euro con Boschi e Tronchetti” : “Ma Salvini che ci va a fare a una cena da ancien régime insieme alle Boschi, ai Letta, ai Lotti e ai Carrai? Oltretutto certi soggetti sono ormai come i fili della luce. Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano“. Così su Facebook Alessandro Di Battista. “Il tempo è prezioso – rimarca l’esponente M5s – Meglio occuparlo per dividere le banche ...