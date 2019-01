Una startup ha progettato un sistema per aiutare i malati di Parkinson a camminare

Trasfusione di sangue di adolescente : ecco il macabro elisir di giovinezza venduto da Una startup : Sembra quasi un moderno film horror, ma la “young blood trasfusion” è realtà, grazie alla controversa startup statunitense Ambrosia Health, che promette di far ringiovanire adulti e anziani, tramite trasfusioni di sangue. Ambrosia vende ai suoi clienti il plasma di donatori di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con lo scopo di offrire “benefici per la salute” a chi ha superato i 30 anni. Con 8.000 dollari si ...

Una startup russa vuole mettere in orbita giganteschi cartelloni pubblicitari : (da StartRocket.me) Un’idea davvero brillante. Forse troppo. La startup russa StartRocket ha in progetto di lanciare una costellazione di piccoli satelliti nella bassa orbita terrestre per formare un gigantesco schermo nel cielo. Lo scopo? Fondamentalmente pubblicitario, ma l’azienda sostiene possa essere utile anche in casi di calamità per dare informazioni alla popolazione. Gli astronomi avvisano: prima disturberà l’osservazione del cielo, poi ...

Una startup offre 1 milione per rubare messaggi su Whatsapp e iMessage : Ottobre 2014, i fondatori di Whatsapp Jan Koum e Brian Acton diventano molto ricchi. Facebook compra la loro creatura per la cifra record di 19 miliardi di dollari. Le aziende che studiano le vulnerabilità della sicurezza informatica sono disposte a pagare una cifra a sei zeri per entrare in possesso dei sistemi che permettono, alle forze dell’ordine o alle spie, di intercettare e rubare i messaggi su Whatsapp, iMessage e altre applicazioni di ...

Turismo 4.0 - Google sceglie Una startup italiana per gli affitti brevi : Una startup italiana è stata selezionata da Google tra le 15 più promettenti al mondo nel settore viaggi. Si chiama Rentopolis, è stata fondata da Stefano Bettanin, classe 1980, ed è attiva nel campo degli affitti brevi. Ora si trova a un punto di svolta. Google le ha infatti permesso di partecipare al suo programma Hipo (High potential) di marketing strategico e operativo. Parte in questi giorni di gennaio e mette a disposizione della startup ...

9 startup italiane che hanno fatto fortUna nel 2018 : SatispayWaterViewTyvakBrumbrumPrima.itEasyrainPony ZeroSupermercato24CredimiServizi finanziari ed ecommerce, ma anche logistica e sicurezza stradale. Per molte startup italiane il 2018 ha rappresentato l’anno della svolta. Nonostante il tradizionale gap con altri paesi occidentali, il mercato interno degli investimenti in innovazione ha preso a salire vigorosamente e le stime di metà anno lasciavano pregustare un + 400% di raccolta per ...

Le 48 città d'Europa dove aprire Una startup nel 2019 : Secondo Mind the Bridge 48 città europee ospitano il 67% delle scaleup. Presentato un piano per sostenere anche le altre realtà del vecchio continente.

Le 48 città d’Europa dove aprire Una startup nel 2019 : 48. Tirana (Albania)47. Podgorica (Montenegro)46. Skopje (Macedonia)45. Monaco (Principato di Monaco)44. Andorra (Andorra)43. Minsk (Bielorussia)42. Vaduz (Liechtenstein)41. Berna (Svizzera)40. Zagabria (Croazia)39. Belgrado (Serbia)38. La Valletta (Malta)37. Nicosia (Cipro)36. Limassol (Cipro)35. Bratislava (Slovacchia)34. Riga (Lettonia)33. Sofia (Bulgaria)32. Roma (Italia)31. Cracovia (Polonia)30. Lussemburgo (Lussemburgo)29. Bucarest ...

La migliore startup del 2018 ha sviluppato un farmaco contro Una malattia rara : EryDel è stata eletta startup dell’anno durante l’evento startup Italia Open Summit, che si è svolto al Palazzo del ghiaccio di Milano lunedì 17 dicembre. La vincitrice si è distinta tra le altre 9 startup presenti ed è stata premiata per aver sviluppato un dispositivo di somministrazione di farmaci a base di globuli rossi. Lo spinoff dell’Università di Urbino ha infatti messo a punto un device medico composto da un kit in uso negli ...

Riciclare cashmere - l'idea di Una startup di Prato : ... sul sito web di Rifò, infatti, chiunque può proporsi come 'collettore' di abiti usati, contribuendo a velocizzare e amplificare la portata del circuito di economia circolare attivato dalla startup.

Startup rosa - strada in salita a Milano. Una «scuola» per la svolta : Una giuria di sette top manager a caccia dei migliori progetti. Un programma intensivo di «incubazione». La presentazione finale agli investitori. Sono i cardini di Miss in action , Mia, , il neonato ...

C’è Una startup italiana dietro le prenotazioni di musei e tour su Google : (Foto: Musement) All’interno del settore turistico, quello delle esperienze e delle attività di svago è un mercato in continua espansione che vale ormai oltre 150 miliardi di euro con un tasso di crescita del 7%. In questo campo la startup italiana Musement, da qualche mese passata sotto il controllo del gruppo Tui, è attiva dal 2013, con servizi di prenotazione per attività turistiche ed esperienze di viaggio per oltre mille ...

Pericolo birdstrike in volo? La soluzione è di Una startup : Garantire la sicurezza dei voli senza sacrificare quella degli animali è possibile. Parola di ‘The Edge company‘, startup di Rimini che ha messo a punto un sistema automatico di monitoraggio e classificazione dei volatili per gli aeroporti. Lo scopo, spiega all’Adnkronos Francesca Dalla Venezia, tra i fondatori della startup, “è scongiurare il Pericolo del birdstrike e aumentare così la sicurezza dei voli”. In aviazione il birdstrike ...

