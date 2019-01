Tria | stabilità moneta troppo rigorosa

Tria : stabilità moneteria - troppo rigore : 12.42 "La stabilità monetaria e la fiducia sono elementi essenziali"per l'economia ha detto il ministro Tria alla presentazione di un volume sugli scritti di Guido Carli, all'Abi. Tuttavia, Tria , ritiene che la stabilità monetaria sia stata "interpretata in modo troppo rigoroso, perché si cerca il target di inflazione al 2% e ancora dopo anni non siamo arrivati a quel punto". Poi ha aggiunto:"Abbimo un problema di fiducia, che si ripresenta, ...

Manovra - Tria "Serve alla crescita - manca stabilità economica"/ Ultime notizie - il ministro parla al Senato - IlSussidiario.net : Manovra , trattativa Commissione Ue: Di Maio "ok riduzione debito, non slittano le riforme'. Ultime notizie , Conte e Tria spiegano le modifiche su deficit

Manovra - Tria : “Ne serviva più incisiva - ma necessario equilibrio conti. Stabilità finanziaria solo con stabilità sociale” : La Manovra? Avrebbe dovuto essere ancora più espansiva e più incisiva. A dirlo è il ministro per l’Economia Giovanni Tria che in audizione in Parlamento ha spiegato la legge di Bilancio del governo partendo da quello che definisce un “concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza stabilità sociale”. Un modo per sottolineare quanto è importante il reddito di cittadinanza per la lotta alla povertà, i cui dati ...