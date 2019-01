Niente foto con il reddito di cittadinanza | Salvini non ci mette la faccia fino in fondo

Milan - il giallo Higuain : Niente foto - la febbre e poi la panchina. Cronaca di una giornata che sa di addio : Cronaca di una giornata da rompicapo, con tanti colpi di scena, piccoli e grandi,. Eccoli. 0RE 16,35: GATTUSO HA DECISO, GIOCA CUTRONE Il malessere di Higuain, autentico o diplomatico che sia, ma dev'...

Il giallo Higuain : Niente foto - ha qualche linea di febbre. Non gioca : al suo posto Cutrone : Higuain via dal Milan dopo la Supercoppa Italiana? E alle 18.30, il Pipita scenderà in campo per la Supercoppa italiana? Le ore della vigilia di Gedda sono, quasi, un rompicapo coi cotorni del giallo ...

Il giallo Higuain : Niente foto - ha qualche linea di febbre. Gioca? Mistero : Higuain via dal Milan dopo la Supercoppa Italiana? E alle 18,30, il Pipita scenderà in campo per la Supercoppa italiana? Le ore della vigilia di Gedda sono, quasi, un rompicapo coi cotorni del giallo ...

Giallo Higuain - Niente foto ufficiale a Gedda : Roma, 16 gen., askanews, - Giallo a Gedda per la foto ufficiale del Milan. Negli scatti c'è Ontolivo, ai margini da tempo, ma non Higuain che potrebbe passare al Chelsea. Il Milan ha precisato: 'Era ...

Milan - Niente foto di gruppo per Higuain : "Impegnato in un massaggio" : Higuain via dal Milan dopo la Supercoppa Italiana? Direttamente da Gedda arriverebbe un indizio che va in questa direzione con il Pipita assente nella foto di gruppo postata dal club rossonero sui ...

Niente foto sui social della figlia alla recita : mamma bullizzata sulle chat di classe - bimba isolata : La donna è stata insultata dagli altri genitori che, per via della sua decisione, non hanno potuto pubblicare le foto della recita dei figli

“Niente foto di mia figlia sui social”. Mamma viene bullizzata sulle chat : Guai a impedire a un genitore di condividere sui social le foto del proprio figlio vestito da angelo o da pastore durante la recita di Natale. Il rischio è di incorrere in minacce, insulti, ritorsioni. Come è successo in una scuola elementare in provincia di Torino. «Grazie a te i miei amici su Facebook non potranno vedere mia figlia per la sua pri...

Roma-Sassuolo - Niente gol per… pochissimi millimetri : la FOTO della goal line technology è clamorosa : Il direttore di gara non ha assegnato la rete al Sassuolo perchè la palla non ha attraversato interamente la linea per pochissimi millimetri La tecnologia ha cambiato il calcio, soprattutto dopo l’avvento del VAR. All’Olimpico di Roma però ad aiutare l’arbitro è stata la goal line technoloy, strumento introdotto ormai da qualche anno per evitare le reti fantasma. Proprio così è stato tra i giallorossi e il Sassuolo, con ...

Bosch elimina le chiavi delle auto : Niente più furti o smarrimenti [FOTO] : Con Perfectly Keyless di Bosch non è più necessario trovare il compromesso tra praticità e sicurezza nei sistemi di accesso keyless Un hacker impiega meno di cinque secondi per manomettere il normale sistema di accesso keyless di un veicolo, un tipo di furto chiamato “relay station attack”. Tutto questo, però, è destinato a cambiare grazie all’app di chiave virtuale Bosch. La novità di questa soluzione consiste nella ...

HONOR V20 avrà batteria e fotocamera frontale di ottimo livello - un’edizione speciale Maserati e prezzi Niente male : A una settimana esatta dalla presentazione di HONOR V20, scopriamo nuovi dettagli, possibili prezz inclusi, sul prossimo top di gamma del brand cinese. L'articolo HONOR V20 avrà batteria e fotocamera frontale di ottimo livello, un’edizione speciale Maserati e prezzi niente male proviene da TuttoAndroid.

F1 – Niente numero 46 - Alexander Albon sceglie il 23 in onore di… Valentino Rossi : la spiegazione sui social è fantastica [FOTO] : Il nuovo pilota della Toro Rosso ha spiegato sui social il motivo del numero 23, scelto in vista della pRossima stagione in omaggio a… Valentino Rossi Alexander Albon sarà nella pRossima stagione un pilota della Toro Rosso, realizzando il suo sogno di debuttare un giorno in Formula 1. AFP/LaPresse Mesi difficili per il pilota inglese, scelto dal team di Faenza come compagno di Kvyat, ma blindato dalla Nissan in Formula E prima di ...

M5S - festa in una discoteca romana nel giorno del lutto per Strasburgo : 'Niente foto sui social' : L'appuntamento è fissato per questa sera in una discoteca in zona Stadio Olimpico. Off limits la stampa, e un diktat preciso dello staff a tutti i deputati e senatori: no foto sui social, visto il ...

F1 - primo inconveNiente per Leclerc : la Ferrari del monegasco perde un pezzo del cofano [FOTO] : Nel corso della mattinata il pilota monegasco ha perso un pezzo della sua Ferrari, tornando immediatamente ai box Ottime prestazioni, riferimenti cronometrici esaltanti ma anche un piccolo inconveniente per Charles Leclerc nel corso della mattina dei test di Abu Dhabi. Il pilota monegasco, al suo debutto oggi sulla Ferrari, ha perso un pezzo del cofano della propria monoposto, dovendo tornare immediatamente ai box affinché i meccanici ...

MotoGp - Niente test di Jerez per Aleix Espargaro : lo spagnolo in ospedale per gastroenterite [FOTO] : Il pilota dell’Aprilia non parteciperà ai test di Jerez per colpa di un violento attacco di gastroenterite, al suo posto ‘convocato’ Bradley Smith Aleix Espargaro non parteciperà ai test di Jerez, il pilota di Granollers infatti dovrà marcare visita per colpa di un violento attacco di gastroenterite che lo ha costretto addirittura al ricovero in ospedale. Un brutto colpo per l’Aprilia, che ha deciso di sostituirlo ...