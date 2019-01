Le versioni PS4 ed Xbox One di Overkill' s The Walking Dead sono state posticipate

Dragon Quest 11 : le versioni PS4 e Switch a confronto in un video : Recentemente abbiamo visto in azione Dragon Quest 11 S in un video gameplay, si tratta della versione per Nintendo Switch del famoso JRPG. Ora un nuovo filmato mette a confronto Questa versione con quella PS4.Un nuovo video, pubblicato da Twinfinite, confronta le immagini delle due versioni del gioco e, su Switch, Dragon Quest 11 non si presenta esattamente "bello" come su PS4. Sull'ibrida si notano texture più povere e lo stesso discorso vale ...

Omno riceve un nuovo trailer e uno stretch goal su Kickstarter per le versioni PS4 e Nintendo Switch : Qualche giorno fa vi avevamo parlato di Omno, un interessante puzzle game focalizzato sull'esplorazione sviluppato da Jonas Manke e attualmente su Kickstarter, che aveva ricevuto questa settimana la prima, breve demo giocabile.Oggi Manke ha reso disponibile un nuovo gameplay trailer del gioco, che ci dà un assaggio delle incredibili atmosfere che potremo vivere in Omno. In concomitanza con l'uscita del trailer, lo sviluppatore ha annunciato un ...