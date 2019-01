Iran e i ponti che cadono Un ricordo di Elena Zadeh Sharani

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 gennaio 2019) (in memoria di, all’Università di Aydin -Turchia- con il Professor Franco Rizzi, fondatore dell’UNIMED, luglio 2012) In un momento storico delicato come quello attuale, in cui le reintrodotte sanzioni Usa all’(le cosiddette “snap-back sanctions” o sanzioni di “rimbalzo”) hanno già provocato, con effetto a catena, la fuoriuscita o la sospensione dei contratti siglati nel Paese persiano da numerose aziende europee (Siemens, Scania, Peugeot, Renault, Volkswagen, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Eni, Total etc.) dopo l’accordo sul nucleare del 2015 (JCPOE) e la sospensione dei voli diretti a Tehran da molte capitali Ue (tra cui Roma), la cooperazione euro-mediterranea perde un altro suo entusiasta membro:Gliiani in Italia sono tradizionalmente pochi – 15.430 secondo l’ultima fotografia Istat (2018). La comunità ...