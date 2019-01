Space Force | il programma spaziale di Trump diventa una comedy con Steve Carell

Space Force USA : a breve la firma di Trump per creare il Comando Spaziale statunitense : Il Presidente Donald Trump dovrebbe presto firmare un decreto per creare lo Space Command, il Comando Spaziale statunitense che organizzerà e migliorerà le vaste operazioni dell’esercito nello spazio, secondo quanto riferito dalle autorità. L’ordine di Trump è separato dall’obiettivo, espresso più volte, di creare una Space Force come un ramo indipendente del servizio armato, ma è considerato come un passo proprio in questa direzione. Questo ...