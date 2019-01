Roma | disagi in piazza dei Cinquecento causa sciopero mezzi pubblici

Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli : ritardi fino a 2 ore/ Blackout linea elettrica a Caserta : caos e disagi : Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli: ritardi fino a due ore. Treni, Blackout sulla linea di alimentazione elettrica nei pressi di Caserta: caos e disagi.

Protesta Ncc a Roma - disagi sulla Colombo : Roma, 21 dic. (AdnKronos) - Torna a farsi sentire la Protesta degli Ncc a Roma: una cinquantina di mezzi 'lumaca' stanno creando disagi al traffico in via Cristoforo Colombo, dall'altezza della Laurentina in direzione Centro. Sul posto stanno intervenendo molte pattuglie della polizia locale per ges

Roma - rivolta dei taxi contro Ncc : stop al servizio - disagi a Termini e Fiumicino : Le motivazioni: il governo starebbe facendo marcia indietro su alcune parti dell’emendamento che disciplina il settore degli Ncc

Nanni : Romani e turisti vittime disagi metro ma Raggi volta le spalle : Roma – “Da giorni romani e turisti sono ostaggio delle metropolitane di Roma, con migliaia di cittadini ai quali è impossibile utilizzare le centralissime Repubblica, Barberini e Spagna per disservizi vari. Una situazione da terzo mondo sulla quale la sindaca Raggi ancora una volta preferisce voltare le spalle ai romani”. Così in una nota Dario Nanni, coordinatore di Roma e provincia di Italia in Comune. “Proprio nel ...

Metro Roma - chiuse tre fermate in centro a due settimane da Natale. Il Pd : "Disagi infiniti" : chiuse tre stazioni della Metro di Roma, quelle che portano in centro, a due settimane da Natale. L'interruzione del servizio delle stazioni di Spagna e Barberini è partita nella tarda mattinata dell'11 dicembre. Alla base della decisione, ha spiegato Atac su Twitter, un guasto tecnico agli impianti. I treni transitano nelle due stazioni (e in quella di Repubblica, chiusa dal 23 ottobre dopo il crollo della scala mobile poco prima della ...

Fs : forti ritardi per 30 treni - disagi su linea Firenze-Roma : Roma, 10 dic., askanews, - Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla direttrice Firenze - Roma, linee Av e convenzionale. Il traffico è stato rallentato fra Orvieto e ...

Il Papa : "Saggezza per chi governa Roma. Cittadini non si rassegnino a disagi quotidiani" : Francesco in piazza di Spagna per la tradizionale preghiera all'Immacolata: "La cura di ognuno renda la città più bella e vivibile per tutti"

La preghiera di Francesco alla Madonna per i Romani : "Perché affrontino con pazienza i disagi e non si rassegnino" : Un richiamo a chi governa Roma ad avere "saggezza, lungimiranza, spirito di servizio e di collaborazione". Ed anche ai cittadini a "non rassegnarsi ai disagi" ma a fare "ciascuno la propria parte per migliorare le cose". Il tradizionale atto di venerazione alla Statua della Vergine in Piazza di Spagna, nella festa dell'Immacolata, è stata anche quest'anno per papa Francesco l'occasione per un messaggio rivolto alla città, vista ...