Roadmap LG per aggiornamento Android Pie | tempistiche ufficiali

LG rilascia Android 9 Pie per G7 in Corea e pubblica una Roadmap degli aggiornamenti : LG pubblica in Corea una roadmap un po' più completa riguardante gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per alcuni suoi smartphone Android. Proprio in queste ore è partito il rollout della major release per LG G7 ThinQ. L'articolo LG rilascia Android 9 Pie per G7 in Corea e pubblica una roadmap degli aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Nuova Roadmap Pie per Samsung Galaxy dalla Cina : modelli e tempi : Con l'entrata di gennaio è naturale che i possessori dei dispositivi Samsung Galaxy vogliano approfondire il discorso relativo alla ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, che sappiamo si accompagnerà alla Nuova interfaccia One UI, per un'esperienza utente ancora più intuitiva e semplificata. L'ultima roadmap, che va ad aggiungersi a quella di cui vi abbiamo parlato lo scorso 25 dicembre in questo articolo dedicato, arriva dalla ...

Samsung ha pubblicato la Roadmap dell’aggiornamento ad Android 9 Pie per la Cina : Samsung Cina ha pubblicato la roadmap relativa agli aggiornamenti ad Android 9 Pie per i vari smartphone venduti dal produttore in tale Paese asiatico L'articolo Samsung ha pubblicato la roadmap dell’aggiornamento ad Android 9 Pie per la Cina proviene da TuttoAndroid.