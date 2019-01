Neuromielite ottica

fondazioneserono

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Secondo le ultime acquisizioni, la, o malattia di Devic, non è un’unica patologia, ma piuttosto una serie di patologie caratterizzate da un’infiammazione con meccanismo autoimmune e dalla demielinizzazione a carico di uno solo o di ambedue i nervi ottici, di aree del midollo spinale e, in misura minore e più tardivamente, del cervello. Questo gruppo di patologie si definisce “disordini dello spettro della”, in inglese Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders, abbreviato in NMOSDs. Per comodità di consultazione, di seguito si userà comunque la denominazioneEpidemiologia La prevalenza dellaè di 1-2 casi su 100.000 ed è più elevata nelle femmine, rispetto ai maschi, in misura maggiore, rispetto alla sclerosi multipla, altra malattia caratterizzata da demielinizzazione. Sempre rispetto a quest’ultima ...