Inter | 10 mila bambini presenti in tribuna contro il Sassuolo

Inter - 10mila bambini presenti in tribuna contro il Sassuolo : bambini tribuna Inter-Sassuolo. Sabato sera (fischio d’inizio alle ore 20.30) l’Inter affronterà a Sam Siro il Sassuolo nella prima giornata de girone di ritorno e si troverà a scontare la seconda giornata a porte chiuse inflitta dal giudice sportivo in seguito agli scontri che si erano verificati nel match contro il Napoli di qualche settimana […] L'articolo Inter, 10mila bambini presenti in tribuna contro il Sassuolo è stato ...

Inter-Sassuolo : 10 mila bimbi in risposta alla discriminazione e alla violenza negli stadi : È l’iniziativa portata avanti dall’Inter che, dopo gli episodi accaduti nella partita contro il Napoli dello scorso 26 dicembre (chiusura

Inter-Sassuolo - 10mila bambini a San Siro : Si avvicina il ritorno in campo per il campionato di Serie A, nel frattempo saranno oltre 10mila i bambini e ragazzi presenti a San Siro sabato sera per la sfida tra Inter e Sassuolo, importante match per la squadra di Luciano Spalletti che ha intenzione di confermarsi in zona Champions League. Dopo la squalifica del Meazza per i fatti di Inter-Napoli, il club nerazzurro ha deciso di aprire il primo anello, è arrivato anche l’ok da ...

Inter - a San Siro con il Sassuolo oltre 10mila bambini : Diecimila bambini in risposta alla discriminazione e alla violenza negli stadi. È questa l'iniziativa portata avanti dall'Inter che, dopo gli episodi accaduti nella partita contro il Napoli dello ...

L'Intervista a un ex giocatore ludopatico - in 3 anni si è "giocato" 90mila euro : Riccardo: è questo il nome di fantasia che abbiamo dato ad un ex giocatore d'azzardo che ha accettato l'invito di don Geremia Acri e dello sportello di contrasto al gioco d'azzardo Vinco Io . L'uomo ...

Inter - vicino il rinnovo di Milan Skriniar (RUMORS) : Uno dei giocatori che l'Inter vuole blindare in vista della prossima estate è il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro. il difensore ha sorpreso tutti con il proprio rendimento, risultando essere quasi sempre il migliore in campo, anche nel peggior periodo attraversato lo scorso anno dai nerazzurri, tra ...

Il Nuovo CDU di Milano Interviene dopo la morte dei 4 neonati : Il Nuovo CDU di Milano si pone accanto alle famiglie colpite dalla morte dei neonati agli Spedali Civili di Brescia. Intervento di Lorenzo Annoni

Coppa Italia - i quarti : via con Milan-Napoli martedì 29 - chiude l'Inter il 31 : La Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e sedi dei quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Sia Milan che Inter, secondo quanto reso noto, disputeranno la gara a San Siro, ovviamente in due ...

Coppa Italia - le date dei quarti : sia Milan-Napoli che Inter-Lazio a San Siro : La Lega Serie A ha ufficializzato date e accoppiamenti per i quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. L'articolo Coppa Italia, le date dei quarti: sia Milan-Napoli che Inter-Lazio a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - un ex Milan esalta Skriniar : 'E' il miglior difensore della A' : Juraj Kucka , nuovo centrocampista del Parma , parla a la Gazzetta dello Sport del connazionale Milan Skriniar , centrale dell' Inter : 'Milan sta facendo cose straordinarie. È il miglior difensore della Serie A. Non vedo l'ora di affrontarlo tra tre settimane'.

Inter - è Jack Ma il socio di minoranza? Patrimonio da oltre 34 miliardi di dollari - fu accostato anche al Milan : Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sull'identità dell'azionista di minoranza che potrebbe presto entrare nell'organigramma dell' Inter per affiancare Suning. Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport , il famoso fondo di Hong Kong intenzionato a rilevare il 31% delle quote ancora in possesso dell'indonesiano Erick Thohir sarebbe il Yungfeng Capital, di proprietà del miliardario ...

Higuain-Chelsea - il Milan tratta Piatek. Il Cagliari blocca Barella - ma è sfida Napoli-Inter : Higuain al Chelsea, ci siamo quasi. Tutti i protagonisti coinvolti nell'affare vogliono arrivare a dama, nelle prossime ore la Juventus parlerà nuovamente con il Chelsea per provare a definire la ...

eSports : per mezzo della valuta Interna di Fortnite - ben 53mila truffe nel Dark Web! : Di tutte le notizie che abbiamo mai riportato su questo battle royale, non avremmo immaginato di affermare che Dark Web e Fortnite sarebbero potuti essere un duo. Infatti, nella parte più oscura dell’Internet, alcuni usano la valuta del gioco per trarne profitti cospicui. Ecco tutto ciò che dovete sapere sulla notizia riportata anche da FortniteIntel. Dark Web e Fortnite: soldi e V-Buck Il Dark Web, per chi non lo sapesse, è una parte del web ...

Genoa-Milan - Pastorino (Leu) : “Intervenga Prefetto - partita alle 15 danneggia la città” : Luca Pastorino deputato e segretario di presidenza per Liberi e Uguali alla Camera dichiara: “Lo spostamento della partita di serie A Genoa Milan del 21 gennaio alle 15 (inizialmente fissata alle 21) danneggia Genova, i commercianti e i tifosi. Faccio gentilmente appello al Prefetto perché il match venga riportato in orario serale”. “Come sottolineato anche dal sindaco Bucci nella fascia pomeridiana di lunedì 21 gennaio ci sarà lo sciopero ...