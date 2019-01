Bologna | racket delle pompe funebri ' Dalle intercettazioni battute sprezzanti verso i

Bologna - smantellato il racket dei servizi funebri : 30 arresti : Maxi operazione dai carabinieri di Bologna contro il racket dei servizi funebri nel capoluogo dell'Emilia-Romagna. Un vero e proprio duopolio, come emerso nel corso di diversi mesi di indagini, in mano a due diverse imprese di pompe funebri che erano riuscite a fare cartello e a controllare le camere mortuarie dei due principali ospedali della città, l'Ospedale Maggiore e il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi.Non c'era spazio per nessun altro ...