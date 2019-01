Un germoglio sulla faccia nascosta della Luna | è cotone e viene dalla Cina

Blastingnews

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) C'è vita. Ed è undiportatodel nostro satellite da una missione cinese: un successo storico.La missione cinese portauna mini serra La missione cinese "Chang'e-4" è riuscita in una impresa storica per il genere umano. Gli astronauti cinesi, infatti, hanno portatouna piccola serra, contenente semi di patata, diappunto, di una pianta da fiore e uova di moscerinifrutta.Lo scopo di questa indagine è capire se e come, in futuro delle colonie terrestri possano far crescere delle piante sui suoli di altri pianeti: una missione proiettata dunque al futuro di tutta l'umanità....