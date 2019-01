Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 10 | 10

Attentato Nairobi - Ultime Notizie : tutti i terroristi eliminati - Sky TG24 - : Il numero delle vittime dell'attacco al compound di un hotel di lusso, rivendicato da al Shabaab, è stato fornito da Uhuru Kenyatta che aggiunge: "Ora posso confermare che l'operazione di sicurezza è ...

Napoli - bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo/ Ultime Notizie 'Attacco a me e a tutti quelli pro-legalità' : Napoli, bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo/ Ultime notizie, le parole del titolare: 'Attacco a me e a tutti quelli pro-legalità'

TERREMOTO A RAVENNA/ Ultime Notizie - l'Ingv 'Stesse cause del 2012 - altre scosse? Non lo sappiamo' : TERREMOTO a RAVENNA/ Ultime notizie, l'Ingv "Stesse cause del 2012, altre scosse? Non lo sappiamo". Così ha parlato Carlo Meletti

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la brexit ha subito una pesante Passo del resto la camera dei comuni di Londra bocciato in modo netto la ratifica sull’accordo di addio l’Unione Europea raggiunta da Teresa Maicon Bruxelles e lo scorso novembre e la premi attori che non si è dimessa ora rischia questa sera dovrà puntare una mozione di sfiducia al suo governo ...

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Parlamento britannico boccia l’accordo della mail per la brexit la premier non vuole dimettersi oggi il voto sulla mozione di sfiducia presentata dai laburisti i mercati scommettono sul rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea con la Sterlina in recupero e intanto arriva il Mea Culpa sulla Grecia da parte di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Assalto in un Hotel di Nairobi - sette morti - 16 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Assalto in un Hotel di Nairobi, sette morti; Jean Claude Juncker recita il 'mea culpa' , 16 gennaio 2019, .

Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale mercoledì 16 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale il Parlamento britannico boccia l’accordo della mai per la brexit la premier non vuole dimettersi oggi il voto sulla mozione di sfiducia presentata dai laburisti i mercati scommettono sul rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea sterline recupero e intanto arriva il mercurio sulla Grecia da parte di junker che parlo di austerità ...

Tre Carabinieri assediati da Hamas/ Ultime Notizie - agenti del Nucleo scorte consolari bloccati dai miliziani : Tre Carabinieri assediati da Hamas. agenti del Nucleo scorte del consolato bloccati dai miliziani a Gaza all'interno della sede Onu

Mercato NBA - le Ultime caldissime notizie : Smith Jr vicino all’addio a Dallas - i Nets corteggiano Durant : Mercato NBA, Dennis Smith Jr in procinto di lasciare i Dallas Mavericks dato lo scarso feeling con Doncic Mercato NBA, ore concitate oltre Oceano prima della trade deadline. La voce che maggiormente sta facendo rumore nelle ultime ore è quella che arriva da Dallas, con Dennis Smith Jr che è in procinto di essere ceduto. Due le franchigie alla finestra per il playmaker, Suns e Magic stanno lavorando alla trade, con Dallas che sta valutando ...

Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano terrigno mi dite In quale parte del mondo mi trovo ormai è tutto finito ho 74 anni sono malato sono cambiato sono queste le prime parole di Cesare Battisti appena arrivato nel carcere di Oristano secondo quanto riferisce all’ansia l’ex parlamentare Tanto Mauro Pili che l’ho appreso da fonti qualificate Battisti ha ...

Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno le riforme strutturali restano essenziali ma durante la crisi del debito dell’Unione Europea all’autorità fu abitata lo dice facendo autocritica il presidente della commissione junker nel suo intervento in aula a Strasburgo in occasione delle Celebrazioni 20 anni dell’Euro non siamo stati abbastanza solidali con la ...

Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 15 gennaio in studio Giuliano Ferrigno parte l’informazione le riforme strutturali restano essenziali ma durante la crisi del debito in Unione Europea all’autorità fu avventata lo dice facendo autocritica il presidente della commissione di un kernel suo intervento in aula a Strasburgo non siamo stati abbastanza solidali con la Grecia Grecia Germania e registra una lieve ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Ultime Notizie : l'Atletico vende Gelson Martins - i bianconeri ci pensano : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: pazza idea Modric in mezzo al campo, ma partirà Pjanic? Se partisse Spinazzola potrebbe arrivare Emerson Palmieri.

Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno economia in apertura nuovo record per il debito pubblico italiana novembre aumentato di 10,2 miliardi rispetto al mese precedente risultando pari a 2345,3 miliardi e quanto si legge nel supplemento al bollettino statistico finanza pubblica fabbisogno è debito di bankitalia ma anche di nuovo sotto pressione ...