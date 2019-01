Supercoppa | trofeo alla Juve | 1-0 sul Milan | decide Ronaldo

Pagelle/ Juventus Milan - 1-0 - : i voti della partita - il trofeo è dei bianconeri! - Supercoppa Italiana - : Pagelle Juventus Milan: i voti della Supercoppa Italiana. E' dei bianconeri il trofeo, per l'ottava volta: decide il gol di Cristiano Ronaldo al 61' minuto.

Supercoppa - Cristiano Ronaldo : 'Volevo il primo trofeo con la Juventus' : 'Vincere il primo trofeo con la Juventus era quello che volevo e sono molto felice. Il nuovo anno è iniziato bene'. Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni della Rai dopo avere deciso con un gol la ...

Supercoppa - CR7 e il 1° trofeo con la Juve : "È stata dura - ma sono felice" : Cristiano Ronaldo è il match winner. CR7, e chi sennò? Il portoghese sorride beato dopo il gol che ha deciso la Supercoppa Italiana di Gedda contro il Milan, un colpo di testa che ha beffato ...

LIVE Juventus-Milan - Supercoppa Italiana in DIRETTA : chi vincerà l’ottavo trofeo? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, Finale della Supercoppa Italiana di calcio. Si assegna a Gedda (Arabia Saudita) il titolo della stagione 2018, che la Lega ha deciso di far disputare a gennaio invece che ad agosto. La posta in palio sarà altissima: entrambe le squadre, infatti, sono quelle che hanno vinto più volte il trofeo (7). Chi alzerà la coppa, dunque, diventerà anche la compagine più vincente della storia della ...

Supercoppa - CR7 cercherà di alzare il suo primo trofeo con la Juventus : Cristiano Ronaldo stasera, a Jeddah, con la maglia della Juventus potrebbe aggiungere l’ennesimo trofeo nella sua immensa bacheca. Sono infatti ben 27 i titoli tra nazionale e club ed oltre 100 quelli individuali. Il suo feeling con le coppe risale già dagli inizi, il primo trofeo con lo Sporting fu la Supercoppa portoghese nel 2002, passando poi in Inghilterra dove il primo fu con il Man Utd che si aggiudicò l’FA Cup, mentre in Spagna il suo ...

Supercoppa - Juventus vicina al primo trofeo stagionale : a 1 - 25. Ronaldo Vs Higuain - chi segna di più? Avanti CR7 a 2 - 50 : È la prima finale della stagione e mette di fronte per la terza volta Juventus e Milan. La Supercoppa italiana, che si giocherà per la prima volta in Arabia Saudita, è l’occasione per mettere le mani sul primo trofeo stagionale e i bianconeri si presentano al match in pompa magna. Imbattuti in campionato e con ben 22 punti di vantaggio sui rossoneri, gli uomini di Allegri partono con il pronostico nettamente dalla loro parte: gli analisti ...

Supercoppa Italiana - Juventus e Milan si giocano il trofeo in Arabia Saudita. Ronaldo pronto a lasciare il segno - Higuain vuole riscattarsi : Dopo le tante polemiche, sarà finalmente il campo a parlare. Domani a Jeddah, in Arabia Saudita, si giocherà la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Alle ore 18.30 italiane al King Abdullah Sports City Stadium verrà dato il fischio d’inizio di una partita che nelle ultime settimane ha avuto un grande risalto mediatico per le tante critiche arrivate in merito alla scelta della sede, che hanno scatenato un dibattito su più fronti, sia a ...

Supercoppa Italiana - il Milan vuole il trofeo : Calabria giura battaglia : Milan, Davide Calabria, è pronto a dare battaglia nella Supercoppa Italiana che si disputerà a Gedda contro la Juventus “La Juventus è la favorita, ha un percorso più lungo a livello di vittorie con giocatori già pronti anche a livello Europeo. Noi siamo una squadra in costruzione e ovviamente partiamo da sfavoriti ma ce la giocheremo, si parte dallo 0-0″. Il difensore del Milan, Davide Calabria, è pronto ad affrontare la ...