Roma | per Diego Perotti problemi al polpaccio sinistro | stop di almeno 2 settimane

Roma - Perotti stop almeno 2 gare. E sul mercato si temporeggia : Juan Jesus doveva essere visitato oggi dal professor Pier Paolo Mariani per un consulto relativo alla rottura del menisco interno del ginocchio destro, consulto che invece dovrebbe avvenire domani. ...

Battisti - Camera penale Roma annuncia esposto per video Bonafede : Roma, 16 gen., askanews, - Per i penalisti Romani il video diffuso sulla pagina Facebook del ministro Alfonso Bonafede potrebbe configurare alcune violazioni di legge e per questo annunciano un ...

Maltempo Roma - muore clochard investito da un pirata della strada - “non pensavo fosse una persona” : Maltempo e emergenza freddo a Roma, e continua la “strage” di clochard che sta interessando tutta Italia. Un senzatetto è stato ucciso in Corso Italia, lo scorso 7 Gennaio, investito da una donna che ha confessato:”Ho sentito un rumore mentre guidavo ma non pensavo fosse una persona”. Lei, 56 anni, è stata bloccata mentre andava a lavoro e portata presso la sede del Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale che ...

Roma - postumi distrattivi al polpaccio per Perotti : fuori almeno 15 giorni : La sfortuna non lascia in pace Diego Perotti: l'attaccante sarebbe dovuto partire titolare lunedì nella partita contro l'Entella, ma un infortunio muscolare nel riscaldamento lo ha costretto alla ...

Roma - nuovo infortunio per Diego Perotti : la situazione : Diego Perotti nuovamente fermo ai box a causa di un problema muscolare, la Roma non lo avrà per le prossime due gare Diego Perotti costretto ad un altro stop. L’esterno della Roma alle prese con un problema al polpaccio, proprio come nel mese di ottobre. L’argentino, secondo quanto rivelato da Skysport, ha evidenziato una distrazione muscolare al polpaccio sinistro che lo terrà lontano dal campo per le prossime due gare. I ...

Sinclair e Williams insieme per la prima volta - arriva 'Electrico Romantico' : Roma, 16 gen. , AdnKronos, - Un inizio d'anno in grande stile per Bob Sinclar. Dopo l'enorme successo ottenuto l'anno scorso con "I believe", il deejay e produttore francese più famoso al mondo è ...

Torino - la Roma pensa a Belotti per il dopo Dzeko (RUMORS) : Andrea Belotti potrebbe essere uno dei principali giocatori che infiammeranno la prossima sessione di calciomercato estiva. Il centravanti del Torino è finito nel mirino della Roma, che è alla ricerca del sostituto del centravanti bosniaco, Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Capitale in estate, dopo aver sfiorato il trasferimento già lo scorso anno, quando fu vicino al Chelsea. Il Gallo ha dato segnali di ripresa nelle ultime partite del ...

Roma - rinnovo a un passo per due baby talenti : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Roma è a un passo dalla chiusura degli accordi per i rinnovo di contratto del centrocampista classe '99 Nicolò Zaniolo , prolungamento fino al 30 giugno 2024 con aumento salariale, e del ...

Casting per due video musicali a Roma e Milano e un cortometraggio in Veneto : Sono tuttora aperte le selezioni di Dreaming Casting per realizzare due interessanti video musicali, da girarsi rispettivamente a Roma e a Milano. Nel primo caso si cercano uomini tra i 20 e i 40 anni, nel secondo modelle di bellissima presenza. Sono inoltre attualmente aperte le selezioni di ruoli da protagonista e figurazioni speciali per la realizzazione di un importante cortometraggio, prodotto dalla casa di produzione Readstring, con ...

Roma - fermata la donna che ha investito il clochard : “Ho sentito qualcosa - ma non pensavo fosse una persona” : “Ho sentito qualcosa finire sotto l’auto, ma non pensavo fosse una persona“. Si giustifica così la donna fermata dalla polizia locale con l’accusa di aver investito e ucciso il 7 gennaio a Roma, in corso Italia, Nereo Murari, clochard di origine veronese. “Ho sentito un botto mentre andavo al lavoro – ha raccontato ai vigili la 56enne – Non pensavo di aver preso un uomo e ho continuato a guidare”. La donna, ...

Calciomercato - Roma-Zaniolo : primi contatti per il rinnovo : Alla Roma è arrivato la scorsa estate dall'Inter nell'ambito dell'operazione Nainggolan: pochi mesi di apprendistato nella nuova realtà, a Nicolò Zaniolo è bastato davvero poco per mostrare qualità ...

Roma : per alleggerire traffico causa sciopero domani aperte Ztl : Roma – domani le zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere non saranno in vigore. Il transito sara’ quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione e’ stata presa dal Campidoglio per agevolare la mobilita’ durante lo sciopero del trasporto pubblico. L'articolo Roma: per alleggerire traffico causa sciopero domani aperte Ztl proviene da RomaDailyNews.

Italrugby - i convocati per il raduno di Roma : Italrugby, convocati Fuser e Zanon per il raduno di Roma Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Conor O’Shea ha convocato la seconda linea Marco Fuser e il centro Marco Zanon, entrambi in forza al Benetton Treviso, per il primo raduno di preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019 in programma al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma dal 20 al 23 gennaio. I due atleti sostituiranno rispettivamente Dean ...