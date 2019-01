Pensione cittadinanza più alta di quella degli agricoltori

Reddito di cittadinanza - al centro della lite Lega-M5s l’aumento della Pensione d’invalidità : ne beneficeranno in 260mila : Uno scontro tra gli alleati di governo, fino alla minaccia del leader della Lega di non votare il decreto sul Reddito di cittadinanza atteso giovedì in consiglio dei ministri. Al centro ci sono gli aumenti delle pensioni di invalidità promessi dal vicepremier Luigi Di Maio ma che, si scopre ora, andranno solo a 260mila persone su una platea di oltre un milione di percettori di assegni e trattamenti di questo tipo. Il premier Giuseppe Conte ha ...

Non solo Quota 100 e Pensione di cittadinanza : arriva l'assegno straordinario : Nelle pieghe del decreto al vaglio del Governo ci sono alcune delucidazioni sulla riforma della pensioni di Lega e 5 stelle...

Reddito di cittadinanza : vincoli stringenti per stranieri. Di Maio : Da febbraio Pensione minima a 780 : Governo: misura di contrasto alla povertà è finalizzata agli italiani. Fra gli stranieri, potrà beneficiarne solo chi si trova nel nostro paese da 10 anni, e non da cinque, come indicava la bozza che ...

Reddito di cittadinanza : vincoli stringenti per stranieri. Di Maio : Da febbraio Pensione minima a 780' : Governo: misura di contrasto alla povertà è finalizzata agli italiani. Fra gli stranieri, potrà beneficiarne solo chi si trova nel nostro paese da 10 anni, e non da cinque, come indicava la bozza che ...

Ultimo ritocco ai fondi Pensione e reddito cittadinanza - l'accordo con l'Europa è dietro l'angolo : Resta massimo il riserbo sulla proposta italiana che avrebbe portato il ministero dell'Economia a sbilanciarsi sull' accordo "fatto" con la commissione Ue. Anche perch , spiegano fonti qualificate, ...

Di Maio : Su Pensione cittadinanza non si torna indietro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La Pensione di cittadinanza da 780 euro al mese? L’ennesima promessa mancata di Di Maio : Dopo il reddito di cittadinanza, anche la promessa della pensione di cittadinanza si sgonfia e può a pieno titolo rientrare nel calderone delle mille e una promesse elettorali non mantenute da Di Maio e dai 5 Stelle: su una platea di potenziali beneficiari pari a 7 milioni di persone, riceveranno l'integrazione promessa da Di Maio solo 500.000 individui.Continua a leggere

Si sgonfia la Pensione di cittadinanza : si riduce la platea e l’assegno scende a 138 euro : La pensione di cittadinanza si riduce: sia per la platea dei beneficiari che per l'importo dell'assegno. A usufruire della misura saranno solo 500mila persone (il 15% degli aventi diritto) e l'integrazione rispetto alla pensione minima dovrebbe scendere a soli 138 euro (nel migliore dei casi) a testa, rimanendo così ben al di sotto dei 780 euro promessi da Di Maio.Continua a leggere