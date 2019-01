Nasce la prima pianta sulla Luna grazie alla sonda cinese Chang’e-4

universo7p

: Identità ?? ispirazione ?? stile Nasce Icon Collection, la prima linea streetwear prodotta da Juventus ??… - juventusfc : Identità ?? ispirazione ?? stile Nasce Icon Collection, la prima linea streetwear prodotta da Juventus ??… - AlessiaMorani : Ma guarda un po’...pensavo resistesse anche meno di 24 ore prima di tornare in se’. Cialtroni si nasce, non si dive… - PrimaRetePesaro : Per la prima volta la T41A Cooperativa Sociale - Centro Diurno realizza un prodotto cinematografico. Il progetto na… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) In soli Pochi giorni , laChang’e 4 ha ottenuto 2ti: quella di essere lamacchina ad atterrarefaccia nascosta dellae quella di aver fatore lacon un seme di cotone a crescere. Un’immagine inviata ieri dall’agenzia spaziale(CNSA) ha mostrato che laè nata.Ovvio che In passato gli scienziati avevano già coltivato dei vegetali in orbita, come quelli coltivatiStazione spaziale internazionale. Ma la piantina di cotone è laa spuntaresuperficie di un corpo celeste diverso dTerra.Come ha spiegato Gengxin Xie, il ricercatore presso l’Università di Chongqing si tratta di un traguardo storico per l’essere umanoLo scopo dell’esperimento Lo scopo di tale missione punta a verificare la possibilità di ricreare una ...