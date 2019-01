Mandzukic rassicura i tifosi | ' Sto lavorando per tornare in un paio settimane'

Blastingnews

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Marioè stato il grande assente, suo malgrado, della sfida di Supercoppa Italiana tra la Juventus e il Milan, vinta dai bianconeri con il risultato di 1 a 0, grazie ad una prodezza di Cristiano Ronaldo che, in questo modo, alza il suo primo trofeo ufficiale da giocatore bianconero., comunque, è un combattente sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco e, quindi, non ha fatto mancare il suo sostegno alla squadra a cui, prima dell'inizio della partita, aveva fatto il classico "in bocca al lupo" tramite Twitter. E sempre tramite Twitter ha volutore i milioni dijuventini circa le sue condizioni di salute ma, soprattutto, sul suo prossimo rientro in campo....