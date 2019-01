Invia 50 mila sms a sfondo sessuale a minorenne | stalker condannato in Cassazione

Invia 50mila sms a una minorenne - minacciandola di pubblicare foto di lei nuda - 60enne condannato : Ha Inviato più di 50mila sms a una minorenne, minacciandola di diffondere su internet delle foto che la ritraevano nuda. Per questo motivo un sessantenne originario di Verona è stato condannato a due anni per stalking. La decisione del giudice di primo grado è stata confermata da Corte d'Appello e Cassazione.L'uomo è stato ritenuto responsabile perché aveva provocato nella ragazza "un profondo stato di ansia e ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano e Cortina hanno il sì del Governo : dossier Inviato al Cio : Con la firma delle garanzie di Governo , arrivata giovedì nel corso del Consiglio dei ministri, il dossier per la candidatura di Milano e Cortina all'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del ...

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina : entro l’11 gennaio saranno Inviati al Cio alcuni adempimenti formali : Olimpiadi invernali 2026: entro l’11 gennaio saranno inviati al CIO alcuni adempimenti del governo per la Candidatura di Milano e Cortina “Ho sentito ieri il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e da qui a venerdì 11 gennaio alcuni adempimenti formali del Governo saranno inviati al Cio per la Candidatura congiunta di Milano e Cortina“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla Candidatura di Milano e ...

Quando stalker è lei : 159 mila sms Inviati all'uomo che la rifiuta - tra cui 'ti ucciderò' : "Non provare a lasciarmi, ti ucciderò, non costringermi a diventare un'assassina". Questo è uno dei non proprio 'amorevoli' messaggi, in tutto 159 mila, che Jacquelyn Ades, estetista 31enne di Phoenix, in Arizona, ha inviato a un uomo. L'ha conosciuto in una chat, ma si sono incontrati una sola volta perché il tale, forse messo sull'avviso da qualche oscuro presentimento, ha deciso di interrompere quasi subito la frequentazione. A lei, però, era ...

Milano - 13 gradi in aula : processo Mps rInviato per freddo : Da quanto è stato riferito, attorno 9.30, quando è cominciato l'esame del docente di Economia e Finanza, la temperatura registrata era di 13.5 gradi. Ovviamente in pochi hanno osato levarsi i ...

Milan - sentenza Uefa rInviata a domani : ecco perché/ Ultime notizie : ipotesi multa tra 5 e 7 milioni di euro : Milan, sentenza Uefa rinviata a domani: ecco perché. Le ipotesi sulla sanzione: si parla di una multa tra 5 e 7 milioni di euro. Le Ultime notizie

Milan - la sentenza dell'Uefa rInviata di 24 ore : In queste ore doppia partita per il Milan : la prima sul campo, contro l' Olympiacos e decisiva per il passaggio del girone di Europa League , l'altra con la Uefa sulle sanzioni per la violazione del ...

Verdini rInviato a giudizio : “300mila euro al suo partito e lui sponsorizzò il giudice corrotto per il Consiglio di Stato” : Denis Verdini è stato rinviato a giudizio per finanziamento illecito ai partiti nell’ambito dell’inchiesta sul “Sistema Siracusa”, che ha come ‘cuore’ la compravendita di sentenze. L’ex senatore di Ala inizierà ad affrontare il processo il prossimo 22 gennaio davanti al tribunale di Messina assieme a Giuseppe Mineo, ex magistrato del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana. Secondo ...

Parigi in assetto da guerra per il corteo dei gilet gialli : 65mila agenti schierati - negozi chiusi ed eventi rInviati : "Sabato restate a casa, c'è il rischio che vada a finire male". Sembra un annuncio fatto ai cittadini di uno Stato in guerra e invece è una delle frasi pronunciate dalla ministra francese per la Coesione del Territorio, Jacqueline Gourault, in vista della manifestazione dei gilet gialli, in programma a Parigi per l'8 dicembre. La sospensione dell'ecotassa per tutto il 2019 non è bastata a placare gli animi dei manifestanti. ...

Effetto «quota 100» rInviato al 2020 per 20mila docenti : Il turnover atteso tra i docenti nel 2019 dovrebbe fermarsi a 21mila unità. Uscita rimandata di un anno per chi maturerà i nuovi requisiti dopo il 31 marzo. Ciò significa che degli oltre 40mila docenti in dirittura d’arrivo per la pensione solo la metà lascerà la cattedra già nel 2019. Gli altri dovranno aspettare il 2020...

Pensioni scuola ultime notizie : effetto Quota 100 rInviato al 2020 per 20mila docenti : Il quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ ha dedicato la prima pagina del numero odierno di lunedì 3 dicembre, alla scuola ed in particolare alle Pensioni con Quota 100 per il personale scolastico. Non ci sarà il grande esodo dalla scuola, scrive il giornale economico, visto che le finestre di uscita Pensionistica del pubblico impiego porterà i dipendenti statali ad uscire a settembre 2019: l’impatto sul comparto scuola sarà limitato, in ...