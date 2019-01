Guido è un bar itinerante completamente autonomo con barista robotizzato

tuttoandroid

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)è un barautomatizzato, il cui nome deriva in parte dal fatto che è dotato di guida autonoma e in parte perché al bancone è impiegato l'omonimorobotico in grado di preparare cocktail.include un doppio braccio robotico in grado di preparare rapidamente qualsiasi cocktail all’interno di un veicolo dotato dei più avanzati sistemi di guida autonoma.L'articoloè un barconproviene da TuttoAndroid.