ilfattoquotidiano

: Fornero e Jobs act, l’incertezza sui licenziamenti avvantaggia l’azienda. Quando torneranno le tutele? - ilfattoblog : Fornero e Jobs act, l’incertezza sui licenziamenti avvantaggia l’azienda. Quando torneranno le tutele? - Cascavel47 : Fornero e Jobs act, l’incertezza sui licenziamenti avvantaggia l’azienda. Quando torneranno le tutele?… - CestHobby83 : @maumartina Ma secondo te dopo la legge Fornero è il jobs act e l articolo 18 le persone vi devono fare l applauso?… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) di Francesco Montorio *Un’azienda può licenziare una persona perché avrebbe risposto in modo sgarbato a un cliente? È quanto accaduto il 4 aprile dello scorso anno a Luciano Pasetti, dipendente Carrefour e sindacalista. La società lo licenziava affermando, in sostanza, di aver risposto sgarbatamente a un cliente che chiedeva di essere aiutato a prendere delle bottiglie d’acqua e ritenendo i fatti contestati di “gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario”.La prima parte dell’iter processuale si è conclusa il 24 dicembre con ordinanza di reintegro. Lo stesso cliente ha testimoniato una versione diversa da quanto sostenuto dale il giudice ha ritenuto che “la società non ha assolto all’onere della prova riguardo ai fatti come addebitati al lavoratore, con la conseguente insussistenza degli stessi”. Ce ne rallegriamo, ma la vicenda rinnova perplessità ...