Creed 2 | atteso sul grande schermo il ritorno di Sylvester Stallone

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Una data importante da segnare col pennarello rosso sul calendario delle grandi occasioni, il 24 gennaio arriva nelle sale italiane2, l'ottavo film della saga cinematografica di Rocky Balboa.torna a interpretare la parte del pugile italo-americano, dopo 43 anni dell’esordio.Risale infatti al 1976 il film Rocky, una pellicola a basso costo che in poco tempo diventò unsuccesso mondiale, sbancando i botteghini e guadagnandosi un Oscar come miglior film. Dopo il successo del primo, era ovvio continuare a provarci, e gli episodi successivi hanno visto alternarsi forti incassi a tiepidi consensi di pubblico, fino al sesto episodio della saga, nel 2006, che sembrava chiudere definitivamente l’avventura pugilistica di. Ma non fu così....